學界D1游泳｜男女子組各三校並列第一　協恩飛魚李芯瑤成焦點

港九學界D1游泳比賽今日（28日）舉行初賽，協恩中學、拔萃女書院及香港國際學校同以50分並列女子組第一，男子組戰況同樣激烈，聖約瑟書院、喇沙書院和拔萃男書院並列首位將在下周的決賽日再爭勝。

其中，協恩的李芯瑤於女子丙組50米自由泳以26.06秒刷新自己保持的學界紀錄，下午再以58.04秒首名晉身100米自由泳決賽，她的加盟對協恩泳隊影響甚大。



港九區學界D1游泳比賽向來由拔萃女書院稱霸，除了已奪得33屆女子全場總冠軍，在也擁有一半學界紀錄：36項女子學界紀錄中，女拔佔18項，不過協恩也佔有5項，其中50米自由泳和蝶泳紀錄皆為今屆的星將——李芯瑤所有。

「在學界紀錄中有『HYS』，對協恩來說是珍貴的。」泳隊負責老師兼舊生黎曉彤（Miss Lai）坦言，儘管她深明協恩長年屈居亞軍，要打破拔萃女書院的霸業並非易事，但李芯瑤成為協恩泳隊一份子後，為學校、隊友都帶來新衝擊。

李芯瑤再刷新自己三個月前寫上的紀錄。( 張倩儀攝）

今天，協恩中學表現並不輸蝕，在初賽日得到50分，與同分的女拔和香港國際學校並列第一名。其中，中二的李芯瑤於女子丙組50米自由泳以26.06秒刷新自己三個月前寫下的學界紀錄，賽後Miss Lai和副校長任明敏主動與其合照，笑說她是有潛力的「Star」。

李芯瑤（中）獲佳績，協恩副校長任明敏（左）及泳隊負責老師Miss Lai（右）主動與她合照。（張倩儀攝）

但李芯瑤卻形容自己只是「隊中游得較快的一個」，自己所做的是為讓大家知道，協恩女生也做得到：「對我來說，紀錄只是一個名，但對協恩、外界，是證明不單女拔做到，協恩都可以，希望可以激勵到隊友。」

被問到有沒有想過要超越女拔、奪得總冠軍，Miss Lai和李芯瑤異口同聲道：「要贏DGS？老實說是有一點距離⋯⋯」雖然比賽均為勝利而戰，但師生都明白，現實中協恩要「撼贏」女拔是難事。

雖然紀錄對於李芯瑤來說只是「一個名」，但卻證明協恩女生也有能力創出佳績。( 張倩儀攝）

「我們30年來唯一做到的，是贏一個Grade，那對我們來說已經是一個超級大的成就。」Miss Lai笑說由自己做學生到老師，協恩都一直在追趕女拔，「我們一直保持在第二名，雖然我們的風氣是重團隊多於個人，但始終游水都是個人項目。」Miss Lai坦言不少有潛質的泳手在升學時，首選都未必是協恩，而李芯瑤是例外：「她是我們近年難得record holder（紀錄保持者），為協恩帶來珍貴的紀錄，也帶動了團隊氣氛變好。」

女拔三個月前勇奪33連霸。( 張倩儀攝）

Miss Lai也道，李芯瑤日常從細節上做好，無形中讓隊友跟隨她步伐：「以成績來說，雖然在（協恩）泳隊沒有人可以威脅到她的位置，但她每次訓練都盡全力。」李芯瑤每星期校隊連港隊訓練接近10節，周末再自行加操，雖然體力消耗大，但Miss Lai強調未曾見她怠慢：「訓練時，她是第一個換好衫出泳池，第一個拉好筋落水，帶頭熱身，即使表現很Top（頂級）但也會這樣做，大家都從她身上學習和仿效。」例如即使今天刷新紀錄，但她仍然在意「觸池做得不夠好」。

協恩初賽與女拔和香港國際學校同分並列第一。( 張倩儀攝）

比起遙不可及的總冠軍，Miss Lai和李芯瑤更想做好眼前的每一步，Miss Lai表示：「芯瑤讓團隊有火花，繼而才會有希望和新目標，才會更進步。」雖然一人之力未必就成就冠軍，但年紀小小已能用細節和表現影響團隊，「多了她，不單同學們會到更高層次，也間接幫助收生，吸引更多有潛力泳手入讀協恩。」

男子組方面，聖約瑟書院、喇沙書院和拔萃男書院同樣以54分並列首位，英華書院則以53分緊隨其後。決賽日將會於下周四（3日）假九龍公園游泳池舉行，屆時男拔和女拔將會力爭28和34連霸。