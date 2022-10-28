學界D1游泳｜復常的學界看台　啦啦隊回歸　聖保羅氣勢冠絕全場

疫情之前，港九區學界D1游泳比賽的其中一個焦點，一向是各參賽學校啦啦隊現場打氣營造的氣氛，可惜上屆賽事即使復辦，仍因疫情而閉門進行，缺少學界獨有的熱血。

但在香港終於漸漸「復常」之下，周三（28日）初賽日的九龍公園游泳池，再一次充滿朝氣。



學界D1游泳比賽固然有大批泳手在池中全力爭勝，然而看台上各校的啦啦隊（Cheering Team）也相當落力，聲嘶力竭地為同學們打氣，讓學界賽成為「盛事」。可是，在疫情之下，賽事一度停擺，即使3個月前終於復辦，亦以閉門形式進行，熱鬧的學界賽突然缺了生氣。

三個月後的今天，賽事終於回復「正常」，重見負責直播的學生電視台，啦啦隊也回到看台，為大家打氣。據知賽會向每間學校分發一定數量門票供入場用，由校方自行分配予師生、舊生等，而門票數量約為疫情前的8成。

去屆學界賽因閉門進行，氣氛大減；相隔三個月，總算開放予同學重新入場。（張倩儀攝）

初賽日看台上，以人腳鼎盛的聖保羅書院最為熱鬧，啦啦隊隊長周偉晴和陳浩儒都表示，D1游泳不單是泳隊的事，而是全校的事：「泳手用游泳為學校爭光；我們也一樣，用聲用氣勢，輸人不輸陣。」

比賽不僅對泳隊來說意義重大，對啦啦隊也一樣，「除了為同學打氣，我覺得也是在為校爭光。」陳浩儒笑說，啦啦隊是用另一種方式證明學校的「氣勢」：「泳手用游泳為學校爭光，我們也一樣，只不過是用聲、用氣勢，輸人都不能輸陣。」的確，雖然聖保羅書院初賽只以50分與長沙灣天主教中學並列第五，但氣勢、人腳上絕對是冠絕全場。

陳浩儒（左）和周偉晴（右）笑言中午過後就已經聲沙。（張倩儀攝）

中午過後，周偉晴和陳浩儒都幾乎「失聲」，他們笑說完成了任務再來養聲，今年中六的陳浩儒，眼見7月時復辦的學界泳賽閉門舉行，早已不抱期望，以為畢業前再也沒有機會可以為學校打氣，卻在最近收到驚喜消息，他滿足地笑道：「終於可以出來打氣，看同學比賽好開心。」

充滿活力的D1泳賽看台：

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「近2個月知道可以有Cheering，大家馬上練習，隔日就會練，因為席位有限，位置要爭取的，大家都有落力。」陳浩儒說道。要數上一次有啦啦隊的學界D1游泳，已經是2019年，當以為多年沒有練習會生疏時，才發現從未忘記。周偉晴認為雖然不少師弟從未聽這那些歌曲和口號，卻為了好表現而願意付出：「他們真的仆心仆命，為了練習不吃飯，就算茶餘飯後的話題也是關於口號。」因為這除了是泳隊同學的中學回憶，也是屬於啦啦隊們的熱血時刻。