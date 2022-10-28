學界D1游泳｜僅隔三個月再戰成推動力　男女拔各刷新一項紀錄

港九區學界D1游泳比賽今日（28日）於九龍公園游泳池上演首日初賽，與上屆學界游泳僅相隔3個月，但分別打破男子乙組100米蛙泳和女子乙組50米蝶泳的拔萃男書院劉建希和拔萃女書院楊凱晴，均表示比賽密集對自己是一件好事。



今早港九區學界D1游泳比賽展開首日初賽，其中拔萃男書院劉建希參加男子乙組100米蛙泳時以1分05.24秒成為今屆首個新紀錄。

劉建希於男子乙組100米蛙泳以1分05.24秒成為今屆首個新紀錄。（張倩儀攝）

雖然今次以0.5秒刷新自己在三個月前寫上的學界紀錄，但劉建希看似不太滿意：「上次1分05.7秒，但我最好狀態可以達（1分）03、04。」他坦言進步幅度小，與三個月就一次學界無關，反而比賽密集是好事：「好（事）呀，比賽密集，可以推動我游得更好。」

劉建希笑言大概是學業繁忙加上訓練多，身體稍有疲態：「最近都不斷操水，只集中練蝶式準備11月的長池錦標賽。」今次學界他參加100、200蛙泳和接力，並沒有參加主項蝶泳，但仍然對自己要求不減：「下星期破到自己紀錄，但0.1秒不夠，我要快1秒。」

劉建希坦言比賽密集對表現有幫助。（張倩儀攝）

比賽密集感覺熟悉

女子組方面，拔萃女書院楊凱晴以27.56秒打破女子乙組50米蝶紀錄，到達終點時查看成績，她表現相當興奮，表示自己從未游出超越28秒的成績，「今次進步這麼大，好驚喜，練水時都只游到29（秒），今次是第一次27（秒）。」

拔萃女書院楊凱晴提起上次學界身體不適表現欠理想。（張倩儀攝）

楊凱晴解說三個月前的學界，自己因為緊張、不安而有嘔吐的情況，身體不適下未能游出好成績；但三個月後發現，比起技術，進步得更快的是心態。「今次跟自己說，因為平日有努力，只要比賽時平常心面對就可以，就像練水一樣。」

楊凱晴回望這三個月，發現自己心態改變最多，進而也改善了練習時的態度：「因為上一次失敗讓我記住，如果今次破不了紀錄就前功盡棄，所以訓練時幾辛苦都會游下去。」雖然昨晚準備睡覺時，也有因為興奮而睡不着，但幸好上次只是三個月，熟悉的感覺幫忙平伏緊張的心情。

楊凱晴認為三個月後，心態改善最多。（張倩儀攝）

協恩中學李芯瑤於女子丙組50米自由泳中以26.06秒成為今早第三個新紀錄。（張倩儀攝）

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