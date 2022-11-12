足球熱話｜三浦知良季尾有士哥　插水式頭槌刷新最年長入球紀錄

日本足球界「國寶」三浦知良仍未言退，今季在第四級的日本足球聯賽（JFL）延續生涯，再次上演招牌「Kazu Dance」。

三浦今午為鈴鹿得分者（鈴鹿ポイントゲッターズ）正選上陣，展現禁區殺手本色，55歲8個月，插水式頭槌入球，寶刀未老。



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來到這年紀，不能力敵，只靠智取，走位顯現射手觸覺。（twitter@nikkansports）

三浦知良今季暫別職業聯賽，到JFL投入胞兄執教的鈴鹿。他在前仗射入12碼開齋，來到今午（12日）舉行的聯賽，三浦在鈴鹿本季主場謝幕戰正選上陣，戴起隊長臂章迎戰FC大阪，令全場興奮。

今季首次入「生波」，當然要瘋狂慶祝！（twitter@SuzukaPG）

上半場24分鐘，落後一球的鈴鹿獲得角球。身披11號球衣的三浦，伏兵小禁區，乘對手不備走入小禁區中央。鈴鹿開出角球後，前柱的球員側額一批，二傳進入小禁區飛向。三浦無人看管，飛身插水式一頂，快門將一步頂入，為球隊追和。

國寶的舞步，總是令球迷期待。（twitter＠livedoornews）

三浦頂入今季第二球，亦是期待已久的「生波」入球，全場都期待這一刻。三浦入球後立即衝向看台，急不及待扭腰擺腳，跳起招牌的慶祝舞步。這位球壇長青樹再度刷新自己保持的日本聯賽入球紀錄，現為55歲259日。不過，鈴鹿完半場前輸12碼，最終負1：2收場。