三浦知良落實延續生涯為兄長效力　新球隊曾以Google尋找女主帥

54歲的日本足球員三浦知良，早前為尋找上陣機會希望離開橫濱FC，周二（11日）終於落實以外借方式加盟JFL（第四級聯賽）的鈴鹿得分者。



三浦知良在整個2021年賽季只在橫濱FC上陣過短短1分鐘，橫濱亦降班到日乙，他在上季結束後曾稱希望離開橫濱FC，當時其父親兼經理人納谷宣雄稱，兒子收到至少來自5間球會的邀約，包括J2、J3及JFL。

日本時間周二早上11時11分，橫濱宣布將他外借到JFL的鈴鹿得分者到2022年季尾，並為他打氣：「很多球員也希望向他學習，我們摯誠地為Kazu的新挑戰送上支持。」Kazu在鈴鹿會繼續穿起11號球衣，相信可繼續刷新各項日本足球「最年長」紀錄。

三浦知良將滿55歲，但對足球的熱誠從不減退。（twitter/橫濱FC）

鈴鹿得分者2019年才正式加入日本足球聯賽（JFL）體系，目前身處第4級的JFL，屬於半職業聯賽，目前的主教練正是三浦知良的兄長三浦泰年。Kazu則透過鈴鹿官網發表簡短感言，稱：「很感激有機會為鈴鹿得分者效力，我會盡全力去為球隊爭勝。Boa Sorte！（祝好運）」

三浦知良80年代在巴甲球隊山度士出道，1990年返回日本加盟川崎綠茵，後及外借往意甲熱拿亞。他生涯效力最長時間的球會正是橫濱FC，由2005年起至今已17年，他在橫濱的時間刷新多項紀錄，包括日本足球聯賽最年長入球球員，以及職業生涯最長足球員及最年長職業足球員的世界紀錄。

三浦知良生涯中始終未能出戰世界盃，但他代表日本89場攻入55球，仍是耀眼紀錄，圖為他出戰1994年廣島亞運會。（Getty Images）

作為一支小球隊，鈴鹿得分者曾以不同方式吸引外界目光，包括在2019年加入JFL之初，曾訂下「以女性作為主教練」的政策，最終竟以Google搜尋關鍵字「女性足球教練」來決定人選，並聘請了來自西班牙的米拉歌絲杜明基斯（Milagros Martínez Domínguez）任主帥，成為J1至J3及JFL史上第一位女性監督。

米拉歌絲杜明基斯是鈴鹿得分者透過Google搜尋找到的主帥。（鈴鹿得分者官網）

米拉歌絲隨後在第一季領軍在16支球隊中獲得第12名，到2021年5月，更在天皇盃擊敗當時同屬JFL球隊的FC刈谷，成為首位在天皇盃勝出賽事的女性監督，惟她在同年7月離隊。

去年季尾，鈴鹿得分者卻招來不想要的目光——有前董事要求球會賠償7500萬日圓，否則「會公開球會黑廂作業和踢假波」的證據，球會最後報警處理。