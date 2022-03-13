足球熱話︱三浦知良JFL揭幕戰登場再創紀錄　魅力驚人致交通擠塞

日本足球「國寶」三浦知良今季轉戰日本足球聯賽（JFL）球隊鈴鹿得分者（鈴鹿ポイントゲッターズ），周日（13日）在揭幕戰對青森清海正選上陣，以55歲之齡創下JFL最年長上陣紀錄。



鈴鹿得分者屬於第4級聯賽JFL的球隊，季前宣布球星三浦知良來投，備受注目。JFL本周末開鑼，三浦知良在主場獲正選上陣，以55歲零15日之齡，刷新FC刈谷巴西球員Amaral所保持的43歲零9日JFL最年長上陣紀錄。



鈴鹿最終以2：0擊敗青森清海打響頭炮，可惜三浦沒有取得入球，未能一舉打破最年長入球紀錄。

三浦知良魅力沒法擋，轉戰JFL後創下最高入座紀錄。（網上圖片）

有「King Kazu」之稱的三浦知良，在出場時獲球迷以鼓聲、掌聲歡迎，踢至下半場20分鐘，由中村健人入替，並未取得入球。

55歲的三浦知良，即使轉戰第4級聯賽，仍然魅力沒法擋。據日媒指出，「King Kazu」的地標戰，除吸引了42間傳媒到場採訪，還吸引4620人入場觀戰，比過往JFL入座最高紀錄1308人，足足多出3300多人，主場氣氛高漲。

三浦知良吸引大批球迷入場觀戰。（Twitter）

三浦知良正選登場，不止引起網民在球賽直播同時於Twitter熱論，「Kazu狂熱」還影響到球場附近交通，日媒收到情報，指有人稱「好像是因為三浦知良選手有比賽，原本已擁擠的『國道1號線綠地公園前』已大擠塞」，可見「King Kazu」的號召力。