足球熱話︱三浦知良JFL揭幕戰登場再創紀錄　魅力驚人致交通擠塞

日本足球「國寶」三浦知良今季轉戰日本足球聯賽（JFL）球隊鈴鹿得分者（鈴鹿ポイントゲッターズ），周日（13日）在揭幕戰對青森清海正選上陣，以55歲之齡創下JFL最年長上陣紀錄。
鈴鹿得分者屬於第4級聯賽JFL的球隊，季前宣布球星三浦知良來投，備受注目。JFL本周末開鑼，三浦知良在主場獲正選上陣，以55歲零15日之齡，刷新FC刈谷巴西球員Amaral所保持的43歲零9日JFL最年長上陣紀錄。
鈴鹿最終以2：0擊敗青森清海打響頭炮，可惜三浦沒有取得入球，未能一舉打破最年長入球紀錄。
有「King Kazu」之稱的三浦知良，在出場時獲球迷以鼓聲、掌聲歡迎，踢至下半場20分鐘，由中村健人入替，並未取得入球。
55歲的三浦知良，即使轉戰第4級聯賽，仍然魅力沒法擋。據日媒指出，「King Kazu」的地標戰，除吸引了42間傳媒到場採訪，還吸引4620人入場觀戰，比過往JFL入座最高紀錄1308人，足足多出3300多人，主場氣氛高漲。
三浦知良正選登場，不止引起網民在球賽直播同時於Twitter熱論，「Kazu狂熱」還影響到球場附近交通，日媒收到情報，指有人稱「好像是因為三浦知良選手有比賽，原本已擁擠的『國道1號線綠地公園前』已大擠塞」，可見「King Kazu」的號召力。
體育熱話｜三浦知良19歲次子格鬥技 「足球踢」僅一回合TKO對手54歲三浦知良宣布離開17年東家 遭狠批仍不認老：還想再入球足球熱話︱阿根廷決賽球證被圍毆送院 受害人：警員反應太慢了！足球熱話｜國足後衛梅方宣布退役 內地網民集體睇錯「梅西」掛靴足球熱話︱巴甲吉祥物「瘋狂公雞」演活自我 恐嚇敵軍被罰︱有片T-ara孝敏戀情見光死 與足球選手黃義助認愛兩個月分手足球熱話｜南美記者烏克蘭採訪遭扣查 雞同鴨講靠馬勒當拿化危機足球熱話︱堤亞高施華特別服務叫價不菲 車路士隊友都有份足球熱話︱日職守門員臨完場致命犯錯 自責跪地獲對手安慰︱有片足球熱話︱林柏特無架子祝賀低組別對手 一個短訊窩心與幽默並重