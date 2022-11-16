世界盃2022｜D組總覽：法國丹麥實力突出　強弱分明出線形勢明朗

2022世界盃D組：衛冕的法國抽到好籤，同組球隊實力一般，分組賽的對手大概只有自己。丹麥的實力亦較突尼西亞及澳洲高出一截，加上近年在大賽表現穩定，形成D組局勢相當明朗。



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世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

D組賽程：

11/22（二）晚上9時：丹麥對突尼西亞

11/22（二）深夜3時：法國對澳洲

11/26（六）晚上6時：突尼西亞對澳洲

11/26（六）深夜12時：法國對丹麥（ViuTV免費直播）

11/30（三）晚上11時：澳洲對丹麥、突尼西亞對法國



兩屆冠軍法國去屆陣容充滿侵略性，麥巴比技驚四座的演出，在淘汰賽階段火力全開。前線與後防陣容幾近相同，唯獨中場線因傷兵甚多而改頭換面。

下任球王候選人麥巴比，領銜為法國衛冕。（Getty Images）

馬杜迪退下，普巴與簡迪傷退，中場陣容雖然全為首次出戰世界盃，但質素無懷疑。他們去屆亦與澳洲與丹麥同組，且同樣在首戰對澳洲，發揮就算波動，料不至於分組出局。而且，賽程上有助實戰磨合，對往後發揮甚有幫助。

簡迪不在，可幸中場人才輩出，甚至過剩。（Getty Images）

丹麥去屆對澳洲與法國皆打和，16強戰至互射12碼才不敵亞軍克羅地亞。去年歐國盃經歷艾歷臣昏迷事件後，眾志成城殺入4強。陣容大致相同，水準一向穩定，實力較澳洲和突尼西亞秤先。

最緊要健康。艾歷臣繼續領軍，最近在曼聯更取得入球。（Getty Images）

突尼西亞半隊成員來自國內球會及中東聯賽，歐洲五大聯賽落班球員僅2人。他們在世界盃面對歐洲球隊一向處弱勢，近兩回決賽周（2006及18年）分組賽4次對歐洲球隊全敗。

突尼西亞去屆幾乎打和英格蘭，遺憾補時被絕殺。（Getty Images）

另邊廂，澳洲明顯今非昔比，亞洲區外圍賽的表現不及以往，僅藉附加賽12碼淘汰秘魯，預料難以突破近3屆分組賽出局之命運。