葡萄牙隊友澄清C朗般奴「握手門」　當事主：你毀了報紙頭條

世界盃在即，C朗拿度與般奴費南迪斯的握手事件引起關注，葡萄牙國家隊隊友祖奧馬里奧在訪問中表示，只是兩人開玩笑，外界錯誤解讀。般奴費南迪斯之後在社交網站的限時動態分享祖奧馬里奧的回應片段，並留言一句：「祖奧馬里奧，你毀了報紙頭條。」



世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

祖奧馬里奧在周二記者會上，回應般奴疑似冷待C朗握手的一幕，他說：「我都在那裏，見到發生了什麼事。這是個搞笑的時刻，外界錯誤解讀了。」

「這是兩人之間的開玩笑，因為般奴遲到，他是其中一個遲到的人，所以C朗就問他是否搭船過來。」

般奴與C朗周一見面的時刻（按圖放大）

+ 3

C朗日前訪問炮轟曼聯，引起球壇關注。葡萄牙國家隊周一召集，官方發布片段所見，當C朗的曼聯兼國家隊隊友般奴費南迪斯進入更衣室時，他拍一拍C朗的右臂，便隨即走向自己的位置準備更衣，似乎沒有交談的打算。直到C朗主動伸出右手，般奴隔了半秒才伸手跟他輕輕一握，但很快已收回手，令C朗呆了一呆。

C朗公開數臭曼聯疑惹般奴不滿 葡萄牙國家隊聚頭「相見如冰」

祖奧馬里奧續說：「我明白影像可以被多種方法解讀，但這次真的是他們兩人的玩笑。他們關係很好，因為他們一直並肩作戰。我昨日整天都見住他們，他們之間肯定沒有任何問題。」

世界盃前，C朗接受訪問，炮轟球會曼聯背叛了他，表明不會尊重曼聯領隊坦赫格。

祖奧馬里奧被多次追問，他對C朗訪問的看法，包括會不會增加葡萄牙國家隊的壓力。他回應：「沒有增添壓力，我們向來都習慣面對大壓力，因為我們都是為大球會比賽。參與世界盃是很多人的夢想，要承擔起更多的責任。我不相信這個訪問會為他或任何人帶來額外的壓力。」

般奴費南迪斯在表示祖奧馬里奧的回應毀了報紙頭條。（Instagram）

這次握手事件的其中一位當事人般奴費南迪斯，之後在社交網站的限時動態分享祖奧馬里奧的回應片段，並留言一句：「祖奧馬里奧，你毀了報紙頭條。」