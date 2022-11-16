世界盃2022｜文尼確定缺陣塞內加爾首仗　「他不在我們亦要贏」

塞內加爾前鋒文尼（Sadio Mane）在上周聯賽中受傷離場後，仍入選世界盃大軍名單。雖然成功入選，可是塞內加爾足協今日（16日）稱該拜仁球星會缺陣球隊第一場比賽。



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文尼上周出戰聯賽時因傷被換離場。（Getty Images）

文尼在上周二（8日）拜仁慕尼黑對雲達不來梅的比賽中，於上半場已因傷離場，球會其後指文尼右腓骨頭（Fibula head）受傷，外媒一度傳出文尼將因此缺席世界盃。

文尼確認缺席塞內加爾首場比賽。（Getty Images）

然而，塞內加爾在11月11日宣布的26人名單中，文尼仍榜上有名，教練施斯稱希望他能盡快傷癒。塞內加爾足協委員會成員杜利耶蘇奧（Abdoulaye Sow）今日（16日）向美聯社確認文尼將缺席首場比賽，「我們仍有25位球員，雖然大家都希望文尼在陣，但我們要亦在他缺陣下贏第一場比賽。」

塞內加爾要在文尼缺陣下硬撼荷蘭。（Getty Images）

塞內加爾身處A組，首場比賽即要硬撼組內實力最強的荷蘭，文尼缺陣將令他們處境更為不妙。然而若文尼能在其後兩場比賽復出，球隊面對卡塔爾和厄瓜多爾時將更有把握。