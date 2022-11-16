世界盃2022｜丹麥電視台卡塔爾直播被阻　一度遭威脅要打爛相機

撰文：普利森
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2022卡塔爾世界盃開幕在即，各地媒體紛紛前往當地，為該盛事作準備。然而，丹麥電視台《TV2》日前在卡塔爾多哈拍攝直播節目時，遭保安阻止，甚至威脅會破壞他們的器材。

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Rasmus Tantholdt當時主持《TV2》電視台的直播節目。（影片截圖／TV2）

《TV2》記者Rasmus Tantholdt在Twitter上發文並輔以影片，指當時電視台正在多哈直播，他開始時以丹麥語報道，其後卻突改以英語表示「我們是丹麥電視台並在進行直播」，鏡頭亦轉向兩名身穿白袍的男子與一名保安，其中一名男子以手遮擋攝錄機鏡頭，Tantholdt隨即表示：「先生，你們邀請全球的人來到卡塔爾，為何我們不能在公眾地方拍攝？」

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片中第二部份顯示Tantholdt向保安展示自己的媒體證，並解釋他們獲准在任何地方拍攝，然而保安持續與他爭論，Tantholdt更直斥：「你在威脅會破壞我們的攝像機。」

他在Twitter上表示卡塔爾國際媒體部門與卡塔爾最高委員會已向他們道歉，「但是其他媒體回否再遇相同情況？」

事發片段：

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《TV2》的報道稱，Tantholdt與其團隊等了半小時後，一名疑似卡塔爾高級官員到場並告訴其手下《TV2》的團隊有拍攝許可，態度顯得相當友善，甚至想與Tantholdt握手。

Tantholdt直言自己曾到過110個國家，而當一個地方越多不願人知的事，記者就越難採訪，「卡塔爾想呈現一個盛大的足球派對，然而這亦需要在他們的許可下完成。」

除Tantholdt外，美國記者Grant Wahl表示自己在卡塔爾的媒體中心外用手機拍攝世界盃的標語後，一名保安要求他刪除照片，令他非常驚訝，「今屆世界盃會是這樣進行？」

卡塔爾世界盃何時揭幕？

卡塔爾世界盃將在香港時間11月20日（星期日）深夜12時上演，由主辦國卡塔爾迎戰厄瓜多爾，ViuTV將免費直播這場比賽。

香港哪些媒體會轉播世界盃？

收費電視台NowTV會直播全部64場比賽，ViuTV則會免費直播19場比賽，網上收費娛樂平台NowE亦會播放今屆賽事。

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