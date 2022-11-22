世界盃2022｜沙特功臣艾達沙尼的西甲奇遇記　四年後迎美麗結局

艾達沙尼（Salem al-Dawsari）在偏左位置控球，在多名阿根廷球員之中，他扣過了迪保羅，再在里安度柏利迪斯鏟到前，推大位起右腳射入靚波。

沙特阿拉伯就是憑這個美妙的入球，以2：1擊敗阿根廷，爆出今屆世界盃第一個驚天大冷門。

對於艾達沙維，這個入球是他經歷連串爭拗中證明自己的最佳機會。



比賽之前，相信沒有人會看好沙特阿拉伯，就如2017/18球季艾達沙尼被外借到西甲維拉利爾一樣，不少人認為他只會失敗告終。事實上，他在「黃潛」的生涯亦「不負眾望」，等到季尾5月才有後備上陣機會，當時球隊以0：2落後予皇家馬德里，艾達沙尼在中場截得皮球，最終造就隊友射入，總算是半個間接的破蛋功臣。

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歷史一刻，艾達沙尼的人生高峰。（Getty Images）

艾達沙尼。（Getty Images）

當年沙特阿拉拍足協跟西甲達成共識，將9個球員外借到這個世界頂級聯賽，希望眾將能夠學成歸來。整個西甲生涯才一次上陣，的確難言艾達沙尼能把西甲的什麼帶回祖國，但至少他感受過足球強國的一點一滴，學習了勁旅的訓練方法和戰術，他亦從阿拉伯國度成功融入西班牙歐式生活，說得一口流利西班牙語，證明他的西甲生涯沒有白過。

（Getty Images）

沙特當地對於足協將一批球員外借到西甲的舉動，意見兩極，一方認為有助沙特國內球會與世界接軌，一方則認為只能提升國家隊個別球星的水平。艾達沙尼一季之後從維拉利爾返回艾納斯，似乎一切的確回歸平靜。但誰想到意外驚喜在4年後來臨？是沙特整體水平提升好，是艾達沙尼走運也好，2022年的這一夜，在世界面前憑一記妙射擊敗阿根廷，足以讓艾達沙尼被球迷記住，人生之中，能夠捉緊一個機會，大概就夠了吧？

沙特門將艾奧維斯也是贏波功臣，作出5次撲救，賽後獲選為今場最佳球員。（Getty Images）

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