世界盃熱話｜《足球小將》神預言沙特越位戰術　美斯步小志強後塵

沙特阿拉伯在世界盃C組分組賽以2：1爆冷贏阿根廷，上半場大膽利用越位陷阱，令阿根廷3次「食詐糊」，真的是藝高人膽大！有網民發現，沙特這套戰術早有預告，一切已經寫在《足球小將》的漫畫之中。



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《足球小將世青篇》中，由戴志偉及小志強領軍的日本隊，遇上沙特阿拉伯。在比賽中，沙特用上越位陷阱，以應付小志強的進襲。（網上圖片）

在日本足球漫畫《足球小將世青篇》中，由戴志偉及小志強領軍的日本隊，遇上沙特阿拉伯。在比賽中，沙特用上越位陷阱，以應付小志強的進襲。葵新伍當時長傳，精準地傳給小志強，結果越位在先，令日本隊眾人震驚「啊！是越位」、「沙地阿拉伯竟佈下了越位陷阱」、「吓！怎會的」。

世界盃2022｜沙特阿拉伯驚天反勝阿根廷 美斯先入波卻要失望離場

在今晚的世界盃分組賽，或者美斯等阿根廷球星都像《足球小將》中的日本隊那樣震驚。阿根廷上半場佔盡優勢，美斯食過一次「詐糊」，拿達路馬天尼斯更加「詐糊」梅開二度，兩次單刀入球都是越位在先。阿根廷單單上半場已經7次中越位陷阱。最終，沙特阿拉伯以2：1爆冷贏阿根廷。

阿根廷輸波，美斯失望。（Getty Images）

世界盃2022｜沙特阿拉伯大膽戰術鬥阿根廷 亞洲球隊吐氣揚眉

世界盃2022︱阿根廷慘食三次詐糊 成新越位偵測技術受害者

美斯的老友阿古路是《足球小將》的忠實讀者，他沒有把漫畫中這一幕告訴美斯嗎？

那麼，在《足球小將》中，日本隊贏不贏到沙特？沙特那場先開紀錄，但曾經中過越位陷阱的小志強大發神威，上演帽子戲法，幫日本以4：1贏沙特。

可惜，現實中的阿根廷只有美斯，沒有小志強。