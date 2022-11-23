英超｜哥迪奧拿與曼城續約至2025年　披露球會一個特質為成功關鍵

英超球會曼城與領隊哥迪奧拿續約兩年至2025年。他認為曼城的發展相當穩定，深信未來10年都會像過去10年般愈來愈好。



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51歲的哥迪奧拿在曼城領軍6年，已經贏得11項錦標，包括4次英超冠軍。這位來自西班牙的領隊說：「我很高興可以在曼城再留兩年，我無法對球會中每個人表示感謝，我在這裏過得很開心，也感覺很舒服。」

「這裏擁有我能完成工作所需的一切，由第一天起，我就覺得這裏有些特別，這是最好的地方。我仍然覺得我們可以一起取得更多成就，故此我想留下來繼續為錦標而戰。」

「我知道球會在未來10年的下一個章節都一定會很好。過去10年所發生的，將會在未來10年繼續出現，因為這間球會太穩定了。」

在執教場數超過50場的119位英超領隊中，哥迪奧拿手握4項最強紀錄，場均積分最高（2.4分）、最高勝率（74%）、場均入球最多（2.5球）、場均失球最少（0.8球）。