英超｜東尼落選世盃大軍後獨力挫曼城　惹英格蘭後衛揶揄修夫基

曼城今周在英超主場爆冷敗予賓福特，英格蘭前鋒艾雲東尼（Ivan Toney）全取兩個入球，助賓福特以2：1獲勝，哥迪奧拿賽後也坦承球隊無法箝制他致落敗。

東尼日前才落選世界盃大軍，就立刻在聯賽以表現反擊英軍主帥修夫基，連因傷落選的英格蘭後衛列斯占士（Reece James）也不禁為他抱不平。



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艾雲東尼在對曼城一戰中獨力攻入兩球，而且賓福特每次反擊，他都能在前線帶來威脅，全場7次成功爭頂、個人6次射門，也反映他對曼城帶來多大麻煩。東尼今季在英超已射入10球，排在射手榜第3位。

艾雲東尼令曼城無法招架。（Getty Images）

哥迪奧拿賽後點名指出東尼是曼城落敗的關鍵：「我們遇上了許多問題，我們無法做高位逼搶，因為（對手）總是由門將直接長傳予前鋒。在這過程中，我們無法爭到球，因為當東尼傳球，他就帶來威脅，當東尼控球、並與中場3名球員一起製造攻勢，他又帶來威脅，到最後我們都無法搶到球。」從另一角度看，這無疑是對東尼極大的讚美。

東尼入球後以手指塞耳慶祝，似是反擊批評。（Getty Images）

然而，東尼在9月生涯初次入選英格蘭國家隊的歐國聯名單後，並沒有上陣機會，日前公布的世界盃決選陣容中，也沒有他的名字，英格蘭領隊修夫基最終選擇了卡林威爾遜，修夫基當時解釋道，已趁9月時觀察過東尼訓練的表現，「當時已跟他談過，要參加世界盃的機會比較渺茫，之後我們一直留意所有球員，並覺得（卡林）威爾遜的狀態真的很好、也為英格蘭踢更多比賽，我們比較了解他。」

而艾雲東尼對曼城交出的表現，無疑是一次反擊，就連因傷未能出戰世界盃的英格蘭後衛列斯占士，賽後也在東尼慶祝贏波的Instagram貼文上留下耐人尋味的一句：「若我將心中所想說出口，我就會惹上麻煩了！」球迷和傳媒普遍認為占士是在暗示自己認為東尼應該入選世盃大軍。

東尼賽後亦正面回應了落選一事，道：「我唯一能做的事就是繼續踢出自己最好的一面吧，當然我是有失望的，但我也很清楚自己的能力，我不會讓落選這件事影響表現。我的隊友和球迷是我的動力來源，而好好踢球就是我們能做的事，對手也許是曼城，但他們終究也是人，我們是值得這3分的。」