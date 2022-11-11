英聯賽盃16強抽籤出爐　曼城惡鬥利物浦　世界盃閉幕後即上演

撰文：趙子晉
出版：更新：

英格蘭聯賽盃第三圈告一段落，16強順利誕生，抽籤隨即出爐，重頭戲必定是曼城惡鬥利物浦。

世界盃2022專頁登場　緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間　32隊名單賽程

隨曼聯以4：2擊敗阿士東維拉後，英格蘭聯賽盃最後16強順利誕生，車路士﹑阿仙奴及熱刺等位處倫敦的英超球會「全滅」，而英超則佔其中10席。

英超「BIG 6」餘下3隊，卻偏偏「撞到應」，曼城抽中硬撼利物浦，爭奪8強席位，另一場全英超對決是由紐卡素對般尼茅夫；曼聯則與英冠的般尼爭晉級。

即使聯賽盃16強未有確實日子，但將會在下月19日該星期上演，換言之將在卡塔爾世界盃落幕後即開賽。

英格蘭聯賽盃16強抽籤結果：

狼隊 對 根寧咸
修咸頓 對 林肯城
布力般流浪 對 諾定咸森林
紐卡素 對 般尼茅夫
曼城 對 利物浦
曼聯 對 般尼
米爾頓凱恩斯 對 李斯特城
查爾頓 對 白禮頓

更多英超相關報道：

英聯賽盃｜三笘薰建功助白禮頓淘汰阿仙奴　車路士熱刺齊下馬英聯賽盃｜利物浦後備門神又做功臣　基利靴化解3球12碼挫打比郡世界盃2022｜孫興慜IG報平安　暗示將戴面罩為韓國披甲英超︱杜拜財團傳以43億英鎊收購利物浦　2007年曾嘗試買入被拒01球評．FSG賣盤︱利物浦美國班主12年功德　離去恐失一重要特質英超︱利物浦班主最佳分手禮物　傳臨別前將高價搶多蒙特神童英超｜利物浦班主求售邀請出價　2010年入主投資軟硬件足成復興英超｜阿仙奴贏波贏勢續居榜首　阿迪達終改口風仍留一線
曼城
利物浦（Liverpool）
曼聯（Manchester United）
英格蘭聯賽盃
英超（Premier League ）
足球