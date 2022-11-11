英聯賽盃16強抽籤出爐　曼城惡鬥利物浦　世界盃閉幕後即上演

英格蘭聯賽盃第三圈告一段落，16強順利誕生，抽籤隨即出爐，重頭戲必定是曼城惡鬥利物浦。



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隨曼聯以4：2擊敗阿士東維拉後，英格蘭聯賽盃最後16強順利誕生，車路士﹑阿仙奴及熱刺等位處倫敦的英超球會「全滅」，而英超則佔其中10席。

英超「BIG 6」餘下3隊，卻偏偏「撞到應」，曼城抽中硬撼利物浦，爭奪8強席位，另一場全英超對決是由紐卡素對般尼茅夫；曼聯則與英冠的般尼爭晉級。

即使聯賽盃16強未有確實日子，但將會在下月19日該星期上演，換言之將在卡塔爾世界盃落幕後即開賽。

英格蘭聯賽盃16強抽籤結果：

狼隊 對 根寧咸

修咸頓 對 林肯城

布力般流浪 對 諾定咸森林

紐卡素 對 般尼茅夫

曼城 對 利物浦

曼聯 對 般尼

米爾頓凱恩斯 對 李斯特城

查爾頓 對 白禮頓



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