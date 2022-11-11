英聯賽盃16強抽籤出爐 曼城惡鬥利物浦 世界盃閉幕後即上演
撰文：趙子晉
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英格蘭聯賽盃第三圈告一段落，16強順利誕生，抽籤隨即出爐，重頭戲必定是曼城惡鬥利物浦。
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隨曼聯以4：2擊敗阿士東維拉後，英格蘭聯賽盃最後16強順利誕生，車路士﹑阿仙奴及熱刺等位處倫敦的英超球會「全滅」，而英超則佔其中10席。
英超「BIG 6」餘下3隊，卻偏偏「撞到應」，曼城抽中硬撼利物浦，爭奪8強席位，另一場全英超對決是由紐卡素對般尼茅夫；曼聯則與英冠的般尼爭晉級。
即使聯賽盃16強未有確實日子，但將會在下月19日該星期上演，換言之將在卡塔爾世界盃落幕後即開賽。
英格蘭聯賽盃16強抽籤結果：
狼隊 對 根寧咸
修咸頓 對 林肯城
布力般流浪 對 諾定咸森林
紐卡素 對 般尼茅夫
曼城 對 利物浦
曼聯 對 般尼
米爾頓凱恩斯 對 李斯特城
查爾頓 對 白禮頓
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