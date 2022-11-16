曼城「鄰居」欲借夏蘭特28天 領隊發言超厚臉皮：他來很合理
撰文：袁志浩
出版：更新：
效力曼城的前鋒艾寧夏蘭特（Erling Haaland）竟收到球會報價，要求在卡塔爾世界盃期間外借這位高產射手。
世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程
夏蘭特今個世界盃相當空閒，皆因他代表的挪威國家隊無緣世界盃，只能為坐在電視機前為其「藍月亮」隊友打氣。
據指夏蘭特準備在這段時間返回家鄉渡假，但日前英格蘭第七級別聯賽（英格蘭北部超級聯賽，Northern Premier League）球隊艾殊頓聯（Ashton United）卻在官網球表聲明，宣布已正式在曼城報價，希望在世界盃期間租借夏蘭特28日。
其實艾殊頓聯同樣位於大曼徹斯特郡（Greatr Manchester），主場Hurst Cross更是距離曼城伊提哈德球場僅20分鐘車程。
艾殊頓聯表示，此舉是希望「幫助鄰居」，「英超待至12月底才有比賽，我們想讓夏蘭特好好保持狀態。」
𝘾𝙇𝙐𝘽 𝙎𝙏𝘼𝙏𝙈𝙀𝙉𝙏 - 𝙀𝙍𝙇𝙄𝙉𝙂 𝙃𝘼𝘼𝙇𝘼𝙉𝘿#aufc can confirm that an approach has been made for @ManCity striker Erling Haaland.— Ashton United FC (@AshtonUnitedFC) November 14, 2022
🔗https://t.co/VvWbpqdd0e#oneclub pic.twitter.com/8tzAq9o2Sy
若成事，夏蘭特只會為艾殊頓聯披甲4場；當然，這只是球會宣傳技倆。
不得不佩服球隊主帥Michael Clegg，可以不臉紅地說：「曼城無波踢，他來落班非常合理，總比他打足數星期高爾夫球好吧！我認為他會很適合球隊，為我們帶來更大動力。」
英超｜曼城補時慘遭賓福特絕殺 艾雲東尼落選英軍後梅開二度英超｜曼城前線缺夏蘭特 迪布尼挺身而出建功小勝李斯特城英超Fantasy 84%玩家震驚了 曼城前鋒夏蘭特歐聯傷出︱足球熱話英超｜夏蘭特又梅開二度 迪布尼妙射奠勝 曼城3：1挫白禮頓C朗精心佈局向曼聯坦赫格宣戰 換來四面楚歌是誰之錯？｜01球評C朗與經理人上周密會拜仁高層 策劃逃離曼聯大計︱英超C朗炮轟曼聯｜被視為忠實「護朗派」也叛變 里奧費迪南：冇得兜C朗公開數臭曼聯疑惹般奴不滿 葡萄牙國家隊聚頭「相見如冰」英超｜C朗轟曼聯班主不關心球會、不關心足球 球會聲明有骨回應曼聯發聲明回應C朗訪問內容 專注於為下半季做好準備｜英超C朗轟曼聯是發洩還是手段？坦赫格懷柔示好原來「不尊重」｜球評英超｜C朗公開抨擊曼聯失民心 曼迷極不滿：24小時內解約英超｜C朗世界盃前投震撼彈 斥重返曼聯後被背叛 強調需要重建