曼城「鄰居」欲借夏蘭特28天　領隊發言超厚臉皮：他來很合理

效力曼城的前鋒艾寧夏蘭特（Erling Haaland）竟收到球會報價，要求在卡塔爾世界盃期間外借這位高產射手。



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夏蘭特今個世界盃相當空閒，皆因他代表的挪威國家隊無緣世界盃，只能為坐在電視機前為其「藍月亮」隊友打氣。

艾寧夏蘭特今季已在英超攻入18球。（Getty Images）

據指夏蘭特準備在這段時間返回家鄉渡假，但日前英格蘭第七級別聯賽（英格蘭北部超級聯賽，Northern Premier League）球隊艾殊頓聯（Ashton United）卻在官網球表聲明，宣布已正式在曼城報價，希望在世界盃期間租借夏蘭特28日。

其實艾殊頓聯同樣位於大曼徹斯特郡（Greatr Manchester），主場Hurst Cross更是距離曼城伊提哈德球場僅20分鐘車程。

艾殊頓聯表示，此舉是希望「幫助鄰居」，「英超待至12月底才有比賽，我們想讓夏蘭特好好保持狀態。」

𝘾𝙇𝙐𝘽 𝙎𝙏𝘼𝙏𝙈𝙀𝙉𝙏 - 𝙀𝙍𝙇𝙄𝙉𝙂 𝙃𝘼𝘼𝙇𝘼𝙉𝘿#aufc can confirm that an approach has been made for @ManCity striker Erling Haaland.



🔗https://t.co/VvWbpqdd0e#oneclub pic.twitter.com/8tzAq9o2Sy — Ashton United FC (@AshtonUnitedFC) November 14, 2022

若成事，夏蘭特只會為艾殊頓聯披甲4場；當然，這只是球會宣傳技倆。

不得不佩服球隊主帥Michael Clegg，可以不臉紅地說：「曼城無波踢，他來落班非常合理，總比他打足數星期高爾夫球好吧！我認為他會很適合球隊，為我們帶來更大動力。」