英超｜曼城補時慘遭賓福特絕殺　艾雲東尼落選英軍後梅開二度

卡塔爾世界盃前最後一輪英超，曼城主場鬥賓福特，尖刀艾寧夏蘭特今仗回歸正選，「藍月亮」卻爆冷敗陣。雖然菲爾科頓勁射扳平，但剛落選英格蘭大軍的艾雲東尼梅開二度，包括一記補時絕殺，作客爆冷贏1：2。



世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

早前受腳傷所困的艾寧夏蘭特（Erling Haaland），今仗傷癒復出，回歸正選在前線掛帥，配合菲爾科頓及貝拿度施華攻堅。

作客的賓福特初段不乏攻勢，艾雲東尼近射被艾達臣撲出。賓福特其後全靠一次簡單攻勢開紀錄，門將拉耶長傳入禁區，兩軍球員爭頂後，皮球落在艾雲東尼前方，加一頭剛好笠死艾達臣，16分鐘先開紀錄。

艾雲東尼近門頭槌建功，助賓福特先開紀錄。（Getty Images）

「藍月亮」意外落後，立即還以顏色，控球率一度超過8成，賓福特的疑似手球及迪布尼禁區內倒地皆不獲12碼。曼城的努力在完半場前有回報，艾簡治接應角球再二傳予科頓，這名英格蘭國腳第一時間勁射破網，補時1分鐘追成1：1平手。

菲爾科頓完半場前勁射扳平。（Getty Images）

換邊初段，拿樸迪防守時觸傷頭部「爆缸」，軍醫立即入場處理傷勢，拿樸迪一直躺在地上，擾攘幾分鐘後才能止血。夏蘭特今仗機會不多，主帥哥迪奧拿末段換入艾華利斯，希望打破缺口。

拿樸迪觸傷頭部，軍醫花了不少時間才能止血。（Getty Images）

艾雲東尼補時階段再有機會，窄角度起腳，幸好艾達臣及時封位化險為夷。避得一次，避不了第二次，賓福特在補時突擊，祖殊達施華右路傳中，艾雲東尼門前加一腳射入，補時8分鐘梅開二度，似乎向英軍主帥修夫基示威，助賓福特爆冷2：1絕殺曼城。

曼城又輸波，哥迪奧拿當然無癮。（Getty Images）

曼城正選陣容（4-3-3）：

門將：艾達臣

後衛：史東斯﹑艾簡治﹑拿樸迪﹑簡斯路

中場：奇雲迪布尼﹑洛迪卡斯簡迪﹑根度簡

前鋒：貝拿度施華﹑艾寧夏蘭特﹑菲爾科頓



賓福特正選陣容（3-5-2）：

門將：大衛拉耶

後衛：賓諾克﹑賓美﹑真卡佐真遜

中場：羅亞斯列夫﹑法蘭安耶卡﹑真拿達﹑馬菲亞斯贊臣﹑域高亨利

前鋒：艾雲東尼﹑麥比奧莫



更多英超相關報道：