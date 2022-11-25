手球．亞錦賽｜港隊女將首仗憾負哈薩克　隊長李文雅：落後未洩氣

香港女子手球隊周五（25日）出戰於韓國仁川舉行的第19屆亞洲女子手球錦標賽，首仗以24：28 憾負哈薩克。

落入「死亡之組」的港隊，今屆劍指突破上屆第六名的最佳成績，即使未得旗開得勝，隊長李文雅仍保有信心表示：「絕對有機會以第五名完成！」



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港隊今屆仍劍指突破上屆亞錦賽第六名的最佳成績。（YouTube截圖）

港隊開局落後0：3，在鄧敏婷攻門下「開齋」並慢慢入局，隨鄔梨鈴和隊長李文雅得分，一路追至6：8。

直到下半場開始，港隊仍然落後2分，曾婉琳入球後追至僅一球之差。比賽末段，港隊與哈薩克保持4分差距，一直等待機會追分，但卻未如所願地在最後4分半鐘被拉開至6分差距。莊斯琪縱執行戰術完成攻門，再有李文雅在最後3秒射入一球，但港隊最後只能以24：28 憾負哈薩克。

香港女子手球隊周五（25日）出戰於韓國仁川舉行的第19屆亞洲女子手球錦標賽。（香港手球聯盟Facebook）

雖然港隊首仗出師不利，但面對擁有職業球員的哈薩克，表現已經有交代。隊長李文雅（Manna）表示：「大家都發揮得好，對比起上屆亞錦對哈薩克，我覺得今屆大家都有進步，例如被領先幾球下都沒有洩氣，下半場更一度追和哈薩克。特別是防守同反擊快攻上，都做到賽前的部署，龍門都有發揮出水準。」

港隊首仗出師不利，但面對擁有職業球員的哈薩克，表現已經有交代。（YouTube截圖）

港隊被分入「死亡之組」與中國、日本和泰國同組。（YouTube截圖）

只是有讚賞必然也有檢討，Manna認為港隊在接下來幾場仍有不少改善空間，「我們入局較慢，臨場把握力差少少，希望可以透過走動、勤力補位填補弱點。」港隊雖然身型、經驗都較為輸蝕，但優勢卻在於靈活和執行力，在攻守兩端都能很快適應。

上屆女子手球亞錦賽，港隊以史上最佳的第六名作結，今次球隊必然會將目標提高，雖然港隊被分入「死亡之組」與中國、日本和泰國同組，但Manna坦言目標沒有動搖：「球隊目標係小組第三名出線，爭取第五名完成亞錦賽。」

她預期，主要對手是泰國，面對中國和日本等強隊，主要目標是提升對抗性和拉近距離。對手實力強勁，Manna依然有信心達成目標：「絕對有機會，因為球隊無論在心態、技術和對抗性上，（比起上屆）都有一定既進步和提升。」香港隊將於27日對中國、28日對日本和30日對上最有機會爭取勝仗的泰國。