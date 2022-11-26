世界盃2022球評｜進攻足球不復再　荷蘭攻擊鏈斷裂入禁區也困難

荷蘭在A組第二仗被厄瓜多爾逼和1：1，出線機會頗高，卻令荷蘭躉相當失望。

和局不可恥，踢得窩囊才要命。荷蘭今戰竟然只得兩腳射門，連進入禁區的時間也不多。曾經的全能足球／進攻足球代表，如今好好組織攻勢都有困難。



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荷蘭是小組出線大熱，上仗2:0擊敗塞內加爾，要戰至84分鐘藉加普（Cody Gakpo）突如其來橫向入楔搶點，才打開記錄。這名新星在今仗6分鐘把握一次偶然機會，接過卡拉臣（Davy Klaassen）讓出腳下球，在娥眉月頂勁抽破網。

加普展現把握力，角度妙絕，可是絕無僅有。厄瓜多爾後防未再犯大錯。（Getty Images）

時為開賽早段，荷蘭二人連同貝雲積（Steven Bergwijn）並排在娥眉月，人數堆叠令厄瓜多爾防線走位混亂，露出空位。看來配合絲絲入扣，其實偶一為之。

厄瓜多爾防線突然被荷蘭三人牽扯，走位出錯。荷蘭能在此處控球，機會寥寥可數。（影片截圖）

荷蘭上半場捱過厄軍詐胡，憑此入球領先。易邊後不久被安拿華倫西亞（Enner Valencia）的入球追和，又經歷中楣的驚險時刻。到了65分鐘才有難得一次組織，但古普美拿斯（Teun Koopmeiners）無人看管下撞射高出，位置又是娥眉月外。然後，荷蘭再無射門。

紅色一方是荷蘭的射門位置。（網頁截圖／whoscored.com）

荷蘭中前場組織力顯然低落，不僅未在禁區內射門，觀察今仗活動範圍的「熱點圖」（heatmap），荷蘭在對方禁區相當「冷清」，入禁區的時間不多。

左方是荷蘭的活動範圍，留意進入禁區中央的時間少於厄瓜多爾。（網頁截圖／whoscored.com）

數荷蘭鋒將，昔日星將如雲，雲巴士頓、伯金、古華特、尹佩斯、洛賓，過去只面對幸福煩惱，獨當一面如哈索賓基，國家隊也要打後備。今屆鋒將人選，反映前線失收，戰術變化亦受限。

貝雲積兩仗表現都一般。（Getty Images）

雲高爾兩仗前線正選都用上貝雲積，首仗配中鋒雲遜贊臣（Vincent Janssen），戰來與塞內加爾「亂鬥亂」，兩軍不少時間在左路對撼。今仗前線改為貝雲積搭加普，二人皆為翼鋒，變成前線欠缺支點。不過，除了贊臣，中鋒人選尚餘盧克迪莊（Luuk de Jong）及韋格賀斯（Wout Weghorst），但戰術上兩仗極少使用長傳。

此外，荷蘭中場中路三人，面對厄瓜多爾高運動量的走位與壓逼，經常甩波，並且無人執漏。中前場斷開，無法組織。不論是戴利白蘭特（Daley Blind）或杜費斯（Denzel Dumfries），跟中前場配合未見火花，到下半場間中看見尼敦阿基（Nathan Aké）也要嘗試運球策動，便知何等絕望。

雲高爾教過攻力駭人的荷蘭，如今手執一支守優於攻的橙色鬱金香。（Getty Images）

雲高爾在今仗總結道，球隊在首仗控球時發揮不佳，問題延續到今仗，「而且搶球和爭奪第二點，全輸了」。他亦提到後備出場的迪比（Memphis Depay）「甚少攞波，冇得發揮」，因為全隊的傳球質素差劣。

問題是，他，只是迪比。

秘密武器，名叫迪比，反映荷蘭的現况。。（Getty Images）