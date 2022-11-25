世界盃熱話︱荷蘭雲高爾被記者表白　一原因大為感動送擁抱︱有片

荷蘭主教練雲高爾雖帶領球隊擊敗塞內加爾，卻竟得到塞籍記者「示愛」。這名71歲教練大受感動，在記者會上演感人一幕。



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荷蘭日前於首輪分組賽擊敗塞內加爾，今晚深夜12時再對厄瓜多爾。就在這場比賽前的記者會，卻有一名來自塞內加爾的年輕記者舉手，向橙軍主教練雲高爾「提問」。

嚴格來說，這並非一條問題。這個名叫Papa Mahmoud Gueye的記者，在眾人面前勇敢向雲高爾「表白」。「我入行不久，也沒有題目要問你。我想把握這個機會告訴你，從小時候起，我已是你的粉絲，即使你在第一場擊敗了我的國家。我愛你！」

雲高爾在記招上被「表白」。（Getty Images）

雲高爾透過即時傳譯收到對方的愛，臉上即掛起笑容，他大方回應，「我會給你一個深深的擁抱」。他心裏十分感動，說：「我喜歡你這樣說出口，我是認真的，因為人們很少會對我這樣說。」

雲高爾在記者會完結後，也兌現承諾，走下台跟對方「攬攬」；兩人也把握機會合照，相信這簡單的舉動，已為這個記者留下難忘的回憶。