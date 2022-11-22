世界盃2022｜荷蘭門將地標戰無負雲高爾賞識　曾重傷失業幾乎掛靴

曾是進攻足球代名詞，荷蘭在卡塔爾世界盃首仗2：0擊敗塞內加爾，贏得頗為辛苦。進攻無章法，混亂地前進，打開記錄前的「鬱金香」飽受對手進襲，全賴門將路柏特（Andries Noppert）力挽狂瀾。

戰術大師總是殺你措手不及。雲高爾在荷蘭首戰派出毫無國際賽經驗的門將，但路柏特的奇幻旅程，更惹人驚奇。人生首戰世界盃之前，球員生涯才剛剛納入正軌。如非堅持追夢，他已經掛起手套，轉行「揸槍」。



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賽前外界估計阿積士的39歲門將柏斯維亞（Remko Pasveer）正選把守獨木關，原來28歲的路柏特才是真命天子。他身高達2.03米，效力荷甲海倫芬，今年9月歐國聯才首次入選國家隊。人生首次為國家披甲，便是世界盃決賽周，他沒有怯場。

隊內全都經驗豐富，首次代表荷蘭的路柏特（右）交足功課。（美聯社）

這支「反傳統」荷蘭，防線名氣顯然大於前線。今戰三中堅陣全屬名牌，雲迪積克、尼敦阿基與馬菲斯迪歷特，仍有賴「菜鳥」門將力挽狂瀾。

路柏特屢救險球，為荷蘭力保不失。（美聯社）

塞內加爾下半場大舉進襲，路柏特先飛身撲走保拿爾迪亞（Boulaye Dia）的右下角低飛球勁射，再擋走伊祖沙古爾（Idrissa Gana Gueye）的正面勁射，及後更飛身撲走柏比古爾（Pape Gueye）極為刁鑽的地波。國際賽首戰共4次撲救，保持清白身，得以讓荷蘭不失球，奮戰至後段連入兩球險勝。根據轉會網站《transfermarkt》，路柏特生涯合共上陣32場荷甲，已是頂級聯賽的總數，絕大部分都是今年的賽事。在此之前，他一直掙扎，掙扎到幾乎退出球壇。

塞內加爾下半場埋門有威脅，考驗不了路柏特。（美聯社）

路柏特生於海倫芬，在家鄉球會出道，未曾代表一隊便轉會到NAC比達，一直當後備。四季下來踢過數場聯賽，約滿後不甘為副手，出國尋求機會，未料變成失業大軍。18年加盟意乙球隊福賈（Foggia）仍是副選，踢過8場意乙，球隊降班後拒絕參加意丙而被踢出聯賽。

出國博一鋪，失敗收場，路柏特回到荷蘭，投效乙組多德勒支，以為迅速獲得正選，可惜踢過兩場荷乙，膝部重創，賽季報銷，2020年中完季後不獲續約。兩年間兩度失業，搵食「架生」壞掉，家人勸他考慮生計，高掛手套轉行當警察，找份穩定收入。不過，路柏特面對生涯十字路，決定為夢想堅持多一會，幸運地等到機會。

談夢想也要考慮生活，路柏特的妻子（右）提議丈夫轉行當差。（IG@andriesnoppert）

21年初，路柏特與荷甲升班馬伊高斯簽約半季，終於嘗到擔正的滋味。他在下半季為伊高斯上陣15場聯賽，又助球隊打入荷蘭盃四強。賽季一完，路柏特得到舊東家海倫芬拋出橄欖枝，本季為家鄉球隊正選踢足所有荷甲，更得到雲高爾賞識。

戰術大師雲高爾巧妙一着，成效立見。（美聯社）

路柏特的生涯從谷底急速彈升，多得自己堅持，亦要感謝主帥雲高爾。他賽後說：「國內很多人擔心沒有好龍門，其實年青球員需要有人敢於決定，提供機會。不論是否合理，只有一個人這樣做。」

雲高爾被問及為何有此決定，這樣回答：「因為他能擋球呀，門將主要工作就是擋球，他的腳下功夫比我想像更佳。而且，柏斯維亞為國家隊踢過兩場，另一門將比積路（Justin Bijlow）亦不過6場，分別不大。每個決定都有風險，但我有信心。」

世界盃第2日賽果：

荷蘭首戰對塞內加爾派出哪位門將把關？ 效力海倫芬的23號門將路柏特（Andries Noppert）。 荷蘭其餘兩名門將是誰？ 效力柏斯維亞（Remko Pasveer）及效力飛燕諾比積路（Justin Bijlow）。

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