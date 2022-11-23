世界盃2022︱荷蘭教頭雲高爾夠鬼馬 當眾邀老婆開房慶祝︱有片
撰文：袁志浩
出版：更新：
荷蘭國家隊主教練雲高爾（Louis van Gaal）向來是性情中人，這位教頭日前在「橙衣軍團」贏波後第二日的練習中獲老婆探班，竟當眾「邀請」對方開房慶祝。
《香港01》足球狂熱表情互動賞 為世足打氣贏4K電視/遊戲主機/智能電話 立即參加
荷蘭相隔8年重返世界盃，日前更在分組賽第一場以2：0擊敗塞內加爾，順利打開勝利之門。主教練雲高爾大膽起用毫無國際賽經驗的守門員路柏特（Andries Noppert），成功力保不失，贏盡掌聲。
這位已達71歲高齡的教頭，明顯心情極靚，在比賽翌日的訓練中意氣風發。網上流傳一段影片，可見雲高爾老婆Truus於周二（22日）前往橙軍集訓基地探班，雲高爾毫不掩飾興奮之情，當眾「開黃腔」，力邀愛人開房慶祝。
雲高爾當時用荷蘭話這樣說：「你可以來到酒店，只去我的房間，然後發生關係（get laid）。」旁邊的工作人員聽到後十分尷尬，立即擰轉頭，但據指Truus明白對方只是開玩笑，推開雲高爾的手臂以打發他。兩人自2008年結婚，至今仍十分恩愛。
荷蘭今屆第一場分組賽戰績如何？
荷蘭相隔8年重返世界盃，日前更在分組賽第一場以2：0擊敗塞內加爾。
雲高爾跟老婆結婚多久？
雲高爾跟老婆自2008年結婚，結婚14年。
Van Gaal to his wife today: “But you can come to the hotel. Just to my room. To get laid.” [@telegraaf] pic.twitter.com/8MBXizUsba— 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) November 22, 2022
卡塔爾世界盃｜韓女記者直播鏡頭前遭陌生男包圍摟肩 球迷斥無禮世界盃2022︱沙特球員對阿根廷重傷成勇士 王儲私人飛機送德醫治世界盃太太團︱咬人狂魔蘇亞雷斯 遇上她改寫一生變癡心情長劍世界盃2022｜日本撼德國等機會反守為攻 長友佑都「機心」惹不滿世界盃2022｜阿根廷馬天尼斯「詐糊」爭議 網民指越位系統睇漏眼世界盃2022｜墨西哥Sam哥再顯神威 五朝元老勇救利雲12碼保不失世界盃2022｜哈利卡尼遇硬朗攔截足踝負傷待檢 或無緣鬥美國世界盃2022｜法國悍將悲喜交集的地標戰 入替重傷胞兄即獻助攻世界盃2022｜法國災星臨門催生變革 解構新中場動脈基沙文世界盃2022｜衛冕法國登場逆轉澳洲響勝鼓 基奧特梅開二度世界盃2022｜沙特阿拉伯史上最大勝仗 國王宣布放假一天舉國歡騰世界盃2022︱烏拉圭利物浦射手愛的交流 蘇亞雷斯紐尼斯擦出火花世界盃2022｜墨西哥0：0波蘭 利雲12碼宴客 沙特居C組榜首世界盃2022｜阿根廷爆冷吞敗 出線機會僅11% 美斯：沒想過會輸世界盃2022｜沙特功臣艾達沙尼的西甲奇遇記 四年後迎美麗結局世界盃熱話｜《足球小將》神預言沙特越位戰術 美斯步小志強後塵世界盃2022︱由清潔工人到帶隊贏阿根廷 沙特主帥屢次創造歷史世界盃2022︱阿根廷慘食三次詐糊 成新越位偵測技術受害者世界盃2022｜沙特阿拉伯大膽戰術鬥阿根廷 亞洲球隊吐氣揚眉世界盃2022︱英格蘭首仗補時24分鐘有得解 光頭球證：不要驚訝