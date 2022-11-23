世界盃2022︱荷蘭教頭雲高爾夠鬼馬　當眾邀老婆開房慶祝︱有片

荷蘭國家隊主教練雲高爾（Louis van Gaal）向來是性情中人，這位教頭日前在「橙衣軍團」贏波後第二日的練習中獲老婆探班，竟當眾「邀請」對方開房慶祝。



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荷蘭相隔8年重返世界盃，日前更在分組賽第一場以2：0擊敗塞內加爾，順利打開勝利之門。主教練雲高爾大膽起用毫無國際賽經驗的守門員路柏特（Andries Noppert），成功力保不失，贏盡掌聲。

荷蘭國家隊主教練雲高爾獲老婆探班，竟當眾「邀請」對方開房慶祝。

這位已達71歲高齡的教頭，明顯心情極靚，在比賽翌日的訓練中意氣風發。網上流傳一段影片，可見雲高爾老婆Truus於周二（22日）前往橙軍集訓基地探班，雲高爾毫不掩飾興奮之情，當眾「開黃腔」，力邀愛人開房慶祝。

雲高爾當時用荷蘭話這樣說：「你可以來到酒店，只去我的房間，然後發生關係（get laid）。」旁邊的工作人員聽到後十分尷尬，立即擰轉頭，但據指Truus明白對方只是開玩笑，推開雲高爾的手臂以打發他。兩人自2008年結婚，至今仍十分恩愛。

荷蘭今屆第一場分組賽戰績如何？ 荷蘭相隔8年重返世界盃，日前更在分組賽第一場以2：0擊敗塞內加爾。

雲高爾跟老婆結婚多久？ 雲高爾跟老婆自2008年結婚，結婚14年。