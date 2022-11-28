三項鐵人｜港將陳睿浲朱昕浩黃嘉豪包辦三甲　女子組激鬥到最後

亞洲三項鐵人少年錦標賽周日（27日）於大美督舉行，香港代表接連報捷，除了男子精英少年組有陳睿浲、朱昕浩和黃嘉豪包辦三甲，女子精英也包攬冠、亞軍，其中冠軍 Zoe Metais更與隊友Pauline Courret鬥得難分難解，以十分之一秒之微奪冠。



時隔4年，國際三項鐵人賽事重返香港主場舉辦，亞洲三項鐵人少年錦標賽有近150名來自印度、哈薩克、新加坡、台北、 泰國及香港代表參戰。賽事分為標準距離的男、女子精英少年組和精英 U15 組，另設有距離較短的迷你賽程讓10至13歲小將參賽，以推廣三項鐵人。

是次港隊派出12位男選手和7名女選手，其中更有11位是首次出戰國際賽。（公關提供）

男子精英少年組由港隊全取，有陳睿浲、朱昕浩和黃嘉豪包辦三甲。（公關提供）

賽事的路程將是奧運距離的四分之一，即375米游泳、10公里單車及2.5公里跑步。是次港隊派出12男7女角逐，其中11人首次出戰國際賽。男子精英少年組由港隊橫掃三甲，陳睿浲、朱昕浩和黃嘉豪分奪冠、亞、季。

女子組方面Zoe Metai以十分之一秒擊敗隊友Pauline Courret。（公關提供）

冠軍選手Zoe Metai（右）、亞軍選手Pauline Courret（左）。（公關提供）

女子組方面，Zoe Metai以十分之一秒擊敗隊友Pauline Courret，率先衝線捧盃，季軍由印度選手Prerana Sravan Kumar獲得。U15方面，林樂仕和王諾熙分別得到男子組亞、季軍，女子組則有文麗淇以擠身三甲之一，以季軍完賽。