三項鐵人｜港將陳睿浲朱昕浩黃嘉豪包辦三甲 女子組激鬥到最後
撰文：張倩儀
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亞洲三項鐵人少年錦標賽周日（27日）於大美督舉行，香港代表接連報捷，除了男子精英少年組有陳睿浲、朱昕浩和黃嘉豪包辦三甲，女子精英也包攬冠、亞軍，其中冠軍 Zoe Metais更與隊友Pauline Courret鬥得難分難解，以十分之一秒之微奪冠。
時隔4年，國際三項鐵人賽事重返香港主場舉辦，亞洲三項鐵人少年錦標賽有近150名來自印度、哈薩克、新加坡、台北、 泰國及香港代表參戰。賽事分為標準距離的男、女子精英少年組和精英 U15 組，另設有距離較短的迷你賽程讓10至13歲小將參賽，以推廣三項鐵人。
賽事的路程將是奧運距離的四分之一，即375米游泳、10公里單車及2.5公里跑步。是次港隊派出12男7女角逐，其中11人首次出戰國際賽。男子精英少年組由港隊橫掃三甲，陳睿浲、朱昕浩和黃嘉豪分奪冠、亞、季。
女子組方面，Zoe Metai以十分之一秒擊敗隊友Pauline Courret，率先衝線捧盃，季軍由印度選手Prerana Sravan Kumar獲得。U15方面，林樂仕和王諾熙分別得到男子組亞、季軍，女子組則有文麗淇以擠身三甲之一，以季軍完賽。
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