三項鐵人｜英國比賽明年起設「公開」性別組　容許變性人士參賽

撰文：陳智深
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英國BBC報道，三項鐵人將成為首個提供「公開」（open）性別供跨性別運動員選擇參賽的運動。

英國三項鐵人協會（The British Triathlon Federation）證實，自明年1月開始，所有12歲以上的參賽運動員若「出生時為女性」，始能在女子組參賽。除女子組外，會有一個「公開」性別，適用於所有男性、變性（不論出生時性別是男或女），以及出生時為男性的非二元跨性別人士。

自明年1月開始，所有12歲以上的三鐵參賽運動員若「出生時為女性」，始在女子組參賽。（Getty Images）

以「女子組」和「公開組」兩個性別分組進行比賽，將適用於英國國內所有涉及獎項、時間或排名的賽事，包括這項運動的青少年組別「草根」賽事。

三項鐵人近年在英國愈來愈普及，項目包含跑步、游泳和單車，參加人數逐年上升。英國三項鐵協會總裁安迪薩爾蒙（Andy Salmon）表示：「只要活動有在競爭成份，公平就是最重要的。」他續指，「三鐵是一項受性別影響的運動。」

英國的三項鐵人比賽，明年將以「公開」組取代男子組，容許跨性別人士參賽。（Getty Images）

「我們相信這是英國三項鐵人項目發展路上的正確政策，也是推行的正確時機。我們已經聽取了法律建議，並相信它在法律上是站得住腳的。」

英國三鐵協會表示，新政策是在對逾3000名成員進行問題調查後確立的，其中80%受訪者支持以這兩個類別進行比賽。

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