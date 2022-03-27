三項鐵人｜司徒兆殷相隔兩年再戰海外　連續三場賽事上頒獎台

香港三項鐵人女將司徒兆殷周日（27日）出戰澳洲墨爾本2XU三項鐵人系列第6站的聖基達爾（St. Kilda）賽事，最終以2小時18分15.90秒勇奪女子公開組冠軍，接連3場賽事踏上頒獎台。
「終於到我休季了！」司徒兆殷在賽後於Facebook發文難掩興奮。
有「粉紅大佬」之稱的司徒兆殷，已連續3個周末出戰比賽，她先在澳洲維多利亞「Challenge Shepparton」以4小時46分10秒獲得女子全場總亞軍，再於墨爾本「Ironman 70.3」賽事上，以4小時26分58秒勇奪全場總亞軍，更刷新了2017年在同一賽道造出的4小時38分個人最佳成績，銳不可擋。
相隔一星期，司徒兆殷再出戰2XU三項鐵人系列聖基達爾站賽事，包括游泳1.5公里、單車40公里、跑步10公里，她最終以24分15.40秒完成游泳、1小時7分19.1秒踩畢單車路段，再以40分53.7秒完成跑步，最終總時間2小時18分15.90秒率先衝線，勇奪女子公開組冠軍，時間更比亞軍快近14分鐘。
這位港將賽後於Facebook報捷，更撰下短文表示，「獎牌不是最重要，在經歷過去兩年疫情後，見證自己的進步才是回報。」因疫情已有兩年沒有參與過任何三鐵賽事的她，能得到外地比賽的機會實是難能可貴。
她又指去年渣馬後一直努力預備比賽，沒有放過假，「加上預備渣馬10個月以來，每日工作以外的時間，都是跟足課表自己練習，終於都到我Off Season（休季）啦！」
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