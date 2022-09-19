三項鐵人｜港隊亞錦賽創歷史佳績 混合接力賽力壓中國摘銀
撰文：顏銘輝
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在哈薩克舉行的亞洲三項鐵人錦標賽，港隊於混合接力賽中力壓中國國家隊得銀牌，而日本就得到冠軍。
港隊派出伍泰龍、蔡欣妍、奧斯卡及賀詩樂出戰混合接力。賽事以短距離方式舉行，第一、三棒為男子、第二、四棒為女子。運動員先進行250米游泳，緊接6.6公里單車，及1.6公里跑步衝線。
負責首棒的伍泰龍以21分18秒完成，之後到女將蔡欣妍登場，她的成績非常好，造出22分52秒，單計第二棒的成績僅落後日本。去年為港出戰奧運的奧斯卡負責第三棒，造出21分41秒。
在最後一棒，女將賀詩樂與國家隊運動員鬥難分難解，雖然未能追上日本，但頂得住中國的後上之勢，為港隊奪得銀牌。四棒合計，港隊以1小時28分18秒完成賽事，以3秒之差小勝中國一仗，為港隊取得歷來首面亞錦賽混合接力銀牌，冠軍為造出1小時27分03秒的日本隊。
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