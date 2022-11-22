三項鐵人｜16歲新星陳睿浲爭取三甲　港隊生力軍主場戰少年亞錦賽

時隔4年，國際三項鐵人賽事重返香港主場舉辦，周末（27日）將於大尾督上演「2022亞洲三項鐵人少年錦標賽（香港）」，除了有U15和U17香港代表參賽，還有來自印度、哈薩克、新加坡、台北、泰國的青年好手雲集。

今年6月於哈薩克以第8名佳績完成亞洲青年錦標賽的陳睿浲（Matthew），表示有信心於主場躋身三甲。



港隊今次派出的運動員中，不少都是首次參加國際賽，當中較有經驗的是16歲的陳睿浲，他於今年6月在哈薩克以第8名完成亞洲青年錦標賽。

周日將會舉行「2022亞洲三項鐵人少年錦標賽（香港）」。（張倩儀攝）

Matthew加入三項鐵人前主要習泳，2015年開始水陸兩項賽事，投身三鐵後，2019年10月入選香港隊，碰巧遇上疫情，一直未有機會為港披甲。缺少比賽無可否認窒礙運動員發展，Matthew表示疫情放緩後，幾乎一有比賽就會參加，今年已經完成多個本地賽和一個國際賽，「其實兩個月前於屯門黃金海岸舉辦的水陸兩項賽中，我因為好想贏，比賽過度催谷自己，體力不支而暈倒」。Matthew分享「例子」，笑說自那次之後，自己學會更專注監察體力，然而一切都是經驗所得，賽事是最好了解自己的機會。

賽事路線。（張倩儀攝）

今年首次以港隊身份出戰亞青並寫下佳續，Matthew說：「首次參加國際賽，對比賽程序不熟悉，較為緊張，但第一次沒有心理負擔，只集中盡力去做。」他表示周日賽事是人生中第二次，對自己更有要求：「（第二次）一定會多一點（成績）心理壓力，始終對香港賽道熟悉，自然希望表現更好。對手大多沒有國際賽經驗，所以期望可以前三，贏到就更好。」

教練黃煦蔚表示捱過疫情，成績會有改善。（張倩儀攝）

首次參加國際賽就獲取好成績，潛力備受教練黃煦蔚（Eric）肯定，Eric笑指自己在Matthew的年紀參加亞青，僅以第12名完賽，「他是青年組數一數二最好，訓練有心和自律」。Eric認為疫情必然影響運動員發展，但小將捱過三年後，心態變得更強：「最大問題是沒有目標，教練也盡量在訓練中灌輸正確觀念。今年青年組全隊有20多人，是歷來最多人。」

陳睿浲（右）期望能擠身頭三位。（張倩儀攝）

周日「2022亞洲三項鐵人少年錦標賽（香港）」於大尾督舉行，來自印度、哈薩克、新加坡、台北、泰國的青少年好手參賽。賽事的路程將是奧運距離的四分之一，即375米游泳、10公里單車及2.5公里跑步。