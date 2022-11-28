世界盃2022｜比利時太老無力爭標　維頓漢暗諷迪布尼：前線太老

上屆季軍比利時本屆分組賽兩仗表現一般，昨在劣勢下0：2不敵摩洛哥。

賽前，譽為世界最強中場之一的奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）被問到奪冠機會，直言人腳太老，沒有可能。言論似乎引起火藥味，更年長的中堅維頓漢（Jan Vertonghen）回應時，語帶譏諷。



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黄金一代仍有戰鬥力，不過全部仍然當主力，顯然力不從心。（Getty Images）

35歲的維頓漢在不敵摩洛哥後受訪，被問及隊友迪布尼指比利時「太老，冇得爭」，回應句句有骨。他說：「我覺得我哋進攻製造唔到機會囉。我𠵱家諗到好多嘢呀，不過都係唔好講喇。」

維頓漢回應，前線太老製造不到機會。（Getty Images）

「唔講又講」，比利時國家隊史上出場最多的維頓漢繼續說：「總之唔夠餐士，前面製造唔夠，幾乎冇呀。進攻踢得咁差，可能前面太老啦。」

比利時出線機會仍不錯，但要走得遠，必須想方設法。（Getty Images）

歲月催人，後繼無人。比利時一批家傳戶曉的猛將，近年踢出華麗足球，可惜夥粒無收，最接近一次已是去屆世界盃得季軍。今屆賽事，外界認為是黃金一代最後機會，可是分組賽首兩仗，先對體能極佳的加拿大，再對組織力較佳的摩洛哥，一樣散掉。

迪布尼說「爭標無機會。」（Getty Images）

維頓漢之外，拍檔多年的防守主力艾達韋列特（Toby Alderweireld，34歲），防中韋素（Axel Witsel，32歲），仍在首兩仗任正選。而進攻線主力迪布尼與夏薩特都年過三十，尤其後者近期缺態。剛仗對摩洛哥，對手一加快速度，比利時即陷劣勢。

維頓漢（左）與迪布尼（中）的言論充滿火藥味。（Getty Images）

迪布尼在賽前指黃金一代已錯過黃金時機，今屆無望爭標，「我覺得機會在2018年，現在有好的團隊，但年紀大了。我們失去了部分主力，雖有些新球員上來，但未及18年那一隊。」不敵摩洛哥，不至令比利時「黃金一代」立即出局，但顯然反映殘酷現實：餘暉黯淡。

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