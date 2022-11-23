世界盃2022｜法國悍將悲喜交集的地標戰　入替重傷胞兄即獻助攻

世界盃是大部分球員夢寐以求的舞台，法國守將迪奧靴南迪斯首度在世界盃亮相，不過這名25歲的AC米蘭球員上陣時百感交集，事關他正是入替受傷的胞兄盧卡斯。取代哥哥上陣，迪奧表現並不失禮，在左路大活躍外，更交出一個助攻。



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衛冕的法國在D組登場，與澳洲爭取首勝。短短9分鐘，衛冕之路即有阻礙，盧卡斯靴南迪斯（Lucas Hernandez）嘗試阻對方去路時倒地，被澳洲的馬菲歷基輕鬆擺脫再傳中，奇治葛雲遠柱撞射破網。

盧卡斯靴南迪斯回防時倒地，狀甚痛楚，雙手按住右膝，似乎傷勢不輕，軍醫隨即入場檢查他的傷勢，其後在攙扶下緩緩離場。法國傳媒《RMC體育》其後透露，靴南迪斯的右膝懷疑十字韌帶撕裂，若果屬實，必定錯過今屆世界盃餘下賽事。同時，法國繼賓施馬﹑普巴及尼高路簡迪等主力後，再添傷兵，令主帥迪甘斯更加頭痕。

盧卡斯靴南迪斯（倒地者）觸傷右膝。（Getty Images）

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靴南迪斯被迫退下火線，由胞弟迪奧靴南迪斯（Theo Hernandez）入替，亦是世界盃史上第二次出現兄弟互換。

25歲的迪奧首度亮相世盃，就是取代重創的胞兄，既擔心哥哥的傷患，又要保持專業在場上作賽，殊不簡單，不知道是否因為這個原因，入替初段後場交失，差點導致球隊再失守。

當迪奧站穩陣腳後愈戰愈勇，在左路十分活躍，其後一次傳中恰到好處，並由無人看管的拉比奧特頭槌建功，法國隊追成1：1平手，為反勝掀起序幕。迪奧靴南迪斯除了交出助攻外，更錄得4次創造機會﹑4次成功長傳﹑6次地面對抗獲勝，表現並不失禮。

衛冕法國登場逆轉澳洲響勝鼓 基奧特梅開二度

迪奧靴南迪斯入替後愈戰愈勇，在左路大活躍。（美聯社）

靴南迪斯兄弟有多重關係——既是兄弟，也是隊友，同樣是競爭對手。兄弟二人齊齊入選，盧卡斯曾經表示這是難以置信，「與弟弟一同出戰世界盃，這個感覺十分奇妙，值得自豪，我至今仍難以置信，如果他（迪奧）能夠上陣，我會比他更高興。」

盧卡斯賽前的期望成真，惟兩兄弟卻未能並肩作戰。迪奧隨後亦在社交網站發文，希望球迷們齊齊集氣，祝願胞兄早日康復。

盧卡斯靴南迪斯右膝重創，勢錯過今屆世界盃餘下賽事。（Getty Images）

靴南迪斯兄弟司職什麼位置？ 左閘 世界盃史上第幾次出現兄弟互換？ 第2次，對上一次是上屆世界盃，當時摩洛哥岩拉伯特兄弟

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