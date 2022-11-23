世界盃2022｜沙特阿拉伯史上最大勝仗　國王宣布放假一天舉國歡騰

被視為魚腩部隊的沙特阿拉伯，今屆世界盃首戰爆冷反勝阿根廷，沙特全軍猶如贏得冠軍般興奮。難得擊退勁旅，沙特舉國歡騰，國王薩勒曼宣布周三（23日）放假一天，全國同享贏波的喜悅。



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沙特阿拉伯的艾舒歷（Saleh Al-Shehri）與艾達沙尼（Nasser Al Dawsari）一夜之間成為人民英雄，全靠兩人的入球，助沙特阿拉伯以2：1爆冷反勝阿根廷，墨西哥與波蘭隨後全場互交白卷，沙特阿拉伯暫時在C組高踞榜首。

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沙特爆出世界盃至今最大冷門，主帥蘭納（Hervé Renard）居功至偉，這名法國教頭賽後直言世界盃一切皆有可能，同時為沙特足球寫下新一頁，蘭納亦大爆金句，「阿根廷是一支頂級的球隊，他們擁有36場不敗，同時是美洲冠軍，但我們取勝了，這就是足球吸引之處，有時候會出現這種瘋狂的事情，今日天上所有星星都連成一線。」

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沙特主帥蘭納笑言，天上所有星星連成一線，球隊才能爆冷贏波。（Getty Images）

沙特世盃最大勝仗 國王宣布明放假一天

沙特阿拉伯1994年首度亮相世界盃決賽周，並隨即打入16強，其後4次參賽皆未能再躋淘汰賽。翻看沙特在決賽周的戰績，今屆前曾經5屆出戰，僅得3勝2和11負。3場勝仗中，兩場來自1994年美國世盃，分別擊敗摩洛哥及比利時，另一場則是上屆擊敗埃及。

沙特在決賽周輸多贏少，更曾經被德國及俄羅斯大炒，被認定是其中一支魚腩部隊的沙特，今仗竟然驚喜擊敗阿根廷，無疑是沙特在世界盃史上最重要的勝仗。

沙特全國舉國歡騰，沙特國王薩勒曼（King Salman）隨即宣布，周三列為公眾假期，所有私人機構﹑學生也可享有一日突如其來的假期，齊齊慶祝沙特足球史上最大的勝仗。

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沙特球迷現場見證歷史性勝仗，當然興奮。（Getty Images）

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沙特阿拉伯如何慶祝國家隊擊敗阿根廷？ 沙特阿拉伯國王薩勒曼（King Salman）宣布周三（23日）變成公眾假期。 沙特阿拉伯歷年世界盃的最佳成績？ 沙特曾在1994年世界盃打入16強。

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