世界盃2022｜法國災星臨門催生變革　解構新中場動脈基沙文

法國「十字軍東征」正式開始，衛冕之旅第一仗，有驚無險反勝澳洲。

傷病纏繞下，去屆奪冠的中場線近乎無一倖免。迪甘斯麾下的全新中場線，從人腳到戰術都要變，唯一具備世界盃經驗的基沙文（Antoine Griezmann），成為爭冠關鍵。



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法國排出4-3-3正選陣式，中場線上拉比奧特（Adrien Rabiot）及曹亞文尼（Aurelien Tchouameni）首戰世界盃，配搭俄羅斯世界盃冠軍成員基沙文，單單一個上半場，已見明顯分工。

;新的中場核心，落在基沙文身上。（Getty Images）

曹亞文尼長處防線之前，擔當屏障。拉比奧特靠近左路，於中線附近起開始壓逼澳洲，反超前一球正由他逼甩，順勢上前助攻傳中予基奧特射入半空門。至於基沙文的自由度相當大，時左時右，尤其在右路協助進攻時極為進取，數度與右翼奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）互換位置，甚至壓入禁區。

曹亞文尼大部分時間在防線前掃蕩。（美聯社）

迪甘斯麾下，基沙文的打法跟上屆大有不同。去屆基沙文形同輔鋒，在基奧特身後找機會，結果合共射入4球。今仗上半場，基沙文活動範圍近乎覆蓋中圈至禁區，回到後方迎球，控制節奏，選擇分波或帶波，甚至拉出右路空間，職責較多。

普巴不在，法國不乏人才，唯獨擔心經驗。（Getty Images）

回顧法國在俄羅斯世界盃奪冠，中場分工清晰。尼高路簡迪主力掃蕩，保羅普巴主理攻守轉換，長傳校跑供翼鋒衝刺，馬度迪則為協助攻守的工兵，基沙文專心前插禁區便可。若是沒有一連串傷情，迪甘斯的中場戰術，大概只需小修小補。

四年過去，基沙文的經驗對法國中場控制節奏，相當重要。（Getty Images）

奈何普巴及簡迪開季時已受傷，掃蕩可由曹亞文尼取代，但失去普巴的長傳和遠射，加上麥巴比樹大招風，一味靠反擊「鬥哨」已不管用。今仗澳洲早段防守麥巴比，明知必定被他「爆甩」，便嘗試把他逼出禁區外。當麥巴比接應後開始衝刺，就由第二層球員包抄。

法國先失球下狂攻反勝，打響頭炮。（Getty Images）

法國一直與「災星」同行，傷兵遍佈前中後。今仗所見，迪甘斯把上屆普巴串連中前場的工作，交到基沙文身上。下半場一再交出妙傳，帶來直接攻門，這條全新中場線，總算運作暢順。

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