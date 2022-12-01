世界盃2022｜零球星澳洲創歷史佳績　憑什麼更勝維杜卡基維爾一代

今次是澳洲第二次闖入世界盃16強，並創出他們史上最佳的世界盃分組賽成績。澳洲16年前首度闖淘汰賽，那支澳洲星光熠熠，有卡希爾、基維爾及維杜卡等球星，但今屆這支澳洲在牌面及星味都不如當年，竟造出佳績，真的令人意想不到！



世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

2006年那支澳洲有球星基維爾。（Getty Images）

說起2006年那支澳洲，球星比拾皆是，中鋒維杜卡、翼鋒基維爾、中場卡希爾皆是英超獨當一面的人馬，還有艾馬頓、舒華沙等猛將。

維杜卡當年硬撼意大利防線，最終澳洲在16強以0：1飲恨。（Getty Images）

看看今屆的澳洲，最為人熟悉已相信是中場阿倫穆爾及門將馬菲賴恩，跟住就……數不出來了。

今屆的澳洲中場阿倫穆爾及門將馬菲賴恩。（Getty Images）

看看2006年的澳洲隊，半隊踢英超，還有人在西班牙及意大利落班，只有3人沒有外流歐洲踢澳職。

看看今屆的澳洲隊，一位英超兵也沒有，彷彿變成澳職加蘇超聯隊，前鋒米歇爾杜基更加是踢日乙的岡山綠雉。

2006年的澳洲有基維爾及卡希爾。（Getty Images）

2006年的澳洲「黃金一代」在世界盃分組賽以4分晉級。

2022年的澳洲平平無奇，但在世界盃分組賽兩連勝，以6分入淘汰賽，跟首名的法國積分看齊，僅輸得失球排次席。

澳洲防守反擊又奏效 一球贏丹麥兩連勝闖16強

澳洲靠馬菲歷基建功，擊敗丹麥晉級。（Getty Images）

這支「零球星」澳洲創出更勝黃金一代的分組賽成績。

今年的澳洲很清楚自己的定位，忠實地踢出本色。自知前場能力平平，就不要講究什麼組織，進攻簡單直接，長傳急攻，用速度及力量制勝。不要想什麼控球了！老老實實縮後防守，靠硬朗與對抗，塞住禁區中路，憑鬥志，以血肉長城抵擋法國、突尼西亞及丹麥的進攻，之後利用對方壓前後的空間打反擊。

澳洲時間深夜3時多，很多當地球迷慶祝贏波入16強：

首戰對法國輸1：4，在明顯的實力差距前，澳洲無能為力。之後兩場對突尼西亞及丹麥，澳洲都踢出同一套路，取勝1：0的小勝。他們控球落後，射門也不及對手多，但就是靠簡單的方法入波，快速通過中場，利用對方防線後的空間。

對突尼西亞時，門將馬菲賴恩斬上中場，澳洲有一兩腳傳球就分到左路，由奇治葛雲傳中。雖然他的傳中省到突尼西亞守將，但改變方向後線路更好，皮球彈地後由1.82米的前鋒米歇爾杜基頭槌頂入。

米歇爾杜基頭為澳洲建功贏突尼西亞。（Getty Images）

對丹麥時，澳洲在60分鐘快速反擊，拉利麥基爾送上斜傳往前半場，馬菲歷基接應，引球奔襲丹麥禁區。31歲的馬菲歷基面對丹麥後衛米希利左拐右扣，找到空間起腳射入。

面對馬菲歷基的射門，丹麥門將卡斯柏舒米高鞭長莫及。（Getty Images）

能夠分組賽兩連勝，除了澳洲踢得不俗外，分組賽對手實力亦有關。2006年的澳洲是跟巴西、克羅地亞及日本同組，以贏日本及和克羅地亞得4分，真的不簡單。今屆的突尼西亞實力有限，至於丹麥亦令人失望，不見去年歐國盃的神勇。

澳洲主帥格拉咸阿諾特振臂高呼。（Getty Images）

晉級16強後，澳洲教練格拉咸阿諾特透露了兩連勝的關鍵，就是專注，世界盃期間不用社交媒體。他說：「不要慶祝！這是我們在擊敗突尼西亞後再取勝的原因。不要慶祝，不要激動，好好睡眠，不要用社交媒體。」

澳洲晉級後會對C組首名，不知這支「零球星」澳洲會不會再炮製驚喜？

晉級後，澳洲職球員圍住受傷退隊的馬田保爾慶祝。（Getty Images）

澳洲隊備戰。（Getty Images）

其他有用連結：

世界盃2022睇波必備資料！32支決賽周球隊球員名單（不斷更新）

世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程