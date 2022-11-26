世界盃2022｜澳洲踢出本色險勝突尼西亞　一搔12年之癢贏波

澳洲事隔12年再在世界盃奏凱！

「袋鼠軍團」在香港時間今晚6時展開的世界盃D組第二輪分組賽，以1：0擊敗突尼西亞。他們踢出長傳急攻的風格，靠米歇爾杜基頭槌開紀錄。換邊後，他們眾志成城，全力防守，頂住突尼西亞的反撲，維持一球勝局至完場。



澳洲及突尼西亞隊長先禮後兵。（Getty Images）

澳洲在世界盃D組首輪以1：4大敗於衛冕的法國腳下，今場面對首輪踢和丹麥0：0的突尼西亞。澳洲較快入局，初段佔控球優勢，多次以長傳及側擊轟炸突尼西亞的禁區，突尼西亞較喜歡利用地面組織，較多小組配合。雙方在頭20分鐘都未有製造到具威脅埋門。

米歇爾杜基頂入，突尼西亞門將艾文達文鞭長莫及。（美聯社）

直至23分鐘，澳洲簡單直接的長傳急攻終見成效。門將馬菲賴恩斬上中場，澳洲有一兩腳傳球就分到左路，由奇治葛雲傳中。雖然他的傳中省到突尼西亞守將，但改變方向後線路更好，皮球彈地後由1.82米的前鋒米歇爾杜基頭槌頂入，澳洲領先1：0。

米歇爾杜基頭為澳洲先開紀錄。（Getty Images）

31歲的米歇爾杜基效力日乙的岡山綠雉，他是澳洲史上第二個在世界盃頂入頭槌的球員，第一位是名宿卡希爾，後者在2010年對塞爾維亞及2014年對智利時頂入頭槌。卡希爾也是今場的座上客，見證國家隊贏波。

突尼西亞的穆薩尼起腳一射斜出。（Getty Images）

澳洲領先後，開始縮後，慢熱的突尼西亞亦上力，組織到攻勢滲入禁區。41分鐘，突尼西亞靠界外球發動攻勢，謝巴利接應入到禁區，吸引了兩、三個澳洲守將包抄，他橫傳予空位較多的隊友，德加一射被澳洲後衛蘇達飛身擋出。

澳洲踢出本色風格，進攻簡單直接，長傳急攻，靠斬波，靠高波。43分鐘，澳洲前場罰球，高波斬入禁區，米歇爾杜基頭槌攻門，被突尼西亞門將艾文達文接住。另一邊廂，突尼西亞的地面組織愈見入肉，48分鐘的一次右路地波傳中，穆薩尼入楔，在前柱快一步第一時間射門僅斜出。

澳洲是上半場踢出較好的一隊，領先1：0。雖然兩隊半場控球五五之比，但澳洲靠高空轟炸，製造到7次攻門，其中兩次中目標；至於突尼西亞就只有4次不中目標的埋門。

換邊後，形勢逆轉，幾乎是45分鐘的攻守戰，突尼西亞圍住澳洲進攻。不過，這支北非球隊亦較慢熱，下半場初段未能找到中目標埋門。踏入中後段，突尼西亞的攻勢愈來愈銳利，卡斯里、尼姆施列迪、蒙達沙泰爾比及穆薩尼等將都有起腳機會，但澳洲後防相當集中，以頑強鬥志頂住突尼西亞浪接浪的進攻，加上澳洲門將馬菲賴恩發揮水準，保住清白之身。

突尼西亞隊長穆薩尼難掩失望之色。（Getty Images）

澳洲守住1：0勝局完場，事隔12年再在世界盃贏波；上次澳洲在世界盃贏波已經是2010年的事。突尼西亞靠下半場的反撲，全場控球佔58%，射門及中目標次數都超越澳洲，突尼西亞全場13射4中，澳洲在下半場多了兩次不中目標的攻門。

澳洲職球員賽後圍圈慶祝。（Getty Images）

**11月26日（六）晚上6時：【D組】突尼西亞對澳洲**

**此賽事不設ViuTV免費直播，於NowTV 618直播**

澳洲正選排陣：

門將：1馬菲賴恩

後衛：5卡拉錫、19蘇達、4基爾盧尼斯、16貝軒治

中場：14拉利麥基爾、13阿倫穆爾、22積臣艾雲

前鋒：7馬菲歷基、15米歇爾杜基、23奇治葛雲



突尼西亞正選排陣：

門將：16艾文達文

後衛：6戴倫布朗、4耶辛尼美利亞、3蒙達沙泰爾比

中場：20德加、17艾耶斯史基尼、14拉爾杜尼、24阿里阿布迪

前鋒：23尼姆施列迪、9謝巴利、7穆薩尼



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