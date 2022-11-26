世界盃2022｜澳洲前鋒入球以特別手勢慶祝 一個字與愛兒隔空傳情
撰文：李思詠
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澳洲從上場以1：4不敵法國的敗仗恢復過來，今晚（26日）對突尼西亞的D組分組賽盡顯硬淨本色，進攻節奏簡明快，守將更組成血肉長城。不過米歇爾杜基於23分鐘取得入球後，卻憑一個「J」字手勢，展露鐵漢柔情一面。
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米歇爾杜基以頭槌為澳洲先開紀錄，他慶祝入球時在胸口位置以雙手擺出「J」字手勢，原來「J」代表他的兒子Jaxson，「Jaxson仔」當時正在看台上與家人一起觀看爸爸比賽。電視鏡頭立即捕捉Jaxson、女兒Chloe和其他家人，Jaxson也立即以「J」字手勢回應爸爸，令球場充滿溫情一面。
31歲的米歇爾杜基效力日本乙聯賽球隊岡山綠雉，在日乙完季後，今月初才與家人重聚。
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