世界盃2022｜澳洲防守反擊又奏效　一球贏丹麥兩連勝闖16強

澳洲貫徹防守反擊的戰術，在世界盃晉級關鍵戰以1：0擊敗丹麥，兩連勝取得D組次名，與法國攜手晉級16強。雖然澳洲今仗控球處劣勢，但他們防守硬朗，反擊簡單直接有效率，由馬菲歷基一箭定江山。



澳洲在世界盃D組首戰負法國1：4，上場對突尼西亞場面處下風，但踢出本色，以長傳急攻反擊，取得1：0的勝仗，到最後一輪面對非勝不可的丹麥，他們繼續上場的踢法，以穩守為先。

丹麥門將卡斯柏舒米高。（Getty Images）

丹麥賽前只有1分，今場焗攻，進攻線大執位，正選有3處變動，丹斯加特、哥尼利斯及域陀尼路臣失去正選，馬菲亞斯贊臣、安達斯奧臣及巴夫韋迪擔正。丹麥一開波就主導場面，不斷透過傳中進攻，但沒有效果。

11分鐘，丹麥的馬菲亞斯贊臣接應中路的斜傳，推入禁區一射，被馬菲賴恩撲出底線。3分鐘後，丹麥在澳洲的禁區頂組織，由左路到中路，但巴夫韋迪沒有起腳，再傳給安達斯奧臣，但後者一腳射高。丹麥今場不斷出現類似的攻勢，不是勉強起腳炒高或省中人，就是傳中球門前掠過，把握力欠奉。

巴夫韋迪與阿倫穆爾爭波。（Getty Images）

在上半場，丹麥雖然佔66%控球，但射門僅5射2中，相反澳洲以簡單的長傳急攻，很輕鬆就能製造埋門，半場4射3中。完上半場兩隊踢成0：0，若果以這個紀錄完場，丹麥肯定出局。

換邊後，丹麥仍然不振，圍攻而不銳利，反而澳洲的攻勢更有威脅，包括在48分鐘，澳洲右路傳中，積臣艾雲接應一射高出。

改變這場比賽形勢的時刻是58分鐘，同組另一場突尼西亞入波，領先法國；若果以此時比數完場，澳洲會跟丹麥齊齊出局，所以澳洲亦要加把勁進攻。

馬菲歷基一箭定江山

說時遲、那時快，澳洲在60分鐘快速反擊，拉利麥基爾送上斜傳往前半場，馬菲歷基接應，引球奔襲丹麥禁區。31歲的馬菲歷基面對丹麥後衛米希利左拐右扣，找到空間起腳射入。澳洲領先1：0，若果維持當前比數，法國及澳洲同得6分，攜手晉級。

面對馬菲歷基的射門，卡斯柏舒米高鞭長莫及。（Getty Images）

丹麥在失球前已經換入阿歷山大巴亞、多爾貝治及丹斯加特，落後0：1後再調入史高夫及哥尼利斯，陣式上亦變成三中堅，希望最後強攻澳洲。對丹麥而言，一球並不足夠，追平只會為突西尼亞造嫁衣裳，他們必須至少入兩球反勝澳洲才能出線。

不過，丹麥的進攻「谷唔起」，仍然像上半場那樣，高波傳中難以威脅同樣身材高大的澳洲。就算門將卡斯柏舒米高在補時殺上前場，參與角球進攻，但傳球都未能落在他的頭上。

丹麥全場佔近7成控球，但中目標埋門比澳洲還要少，可見丹麥攻力之鈍。丹麥14射僅3中目標，而澳洲就8射4中。

丹麥隊長基斯甸艾歷臣賽後失望。（Getty Images）

最終，澳洲的防守反擊再次奏效，以1：0擊敗丹麥，憑兩連勝得6分晉級。同組另一場法國不敵突尼西亞，與澳洲同樣得6分，法國得失球為+3仍比-1的澳洲好，所以法國首名出線而澳洲就次名晉級。

澳洲成為今屆首支晉身16強的亞洲足協球隊，今次是他們第二次打入世界盃淘汰賽，上次是2006年。

阿倫穆爾及馬菲賴恩舉起國旗慶祝。（Getty Images）

入球功臣馬菲歷基賽後說：「我很自豪，又筋疲力盡，付出所有了。很難描述現在的心情，我們一直相信，只要團結一致就能夠做到。」

「我們曾經都有疑惑，但憑我們的精神、信念、職業態度以及團結，這些東西在球場上展現出來。在最後的15到20分鐘，我們戰鬥至最後，無論對方怎樣向我們進攻，我們都沒有問題，守住清白之身。」他表示目前要好好恢復，迎接16強的比賽。他們以D組次名出線，將會遇上C組首名。

澳洲主帥格拉咸阿諾特振臂高呼。（Getty Images）

澳洲教練格拉咸阿諾特表示，現在還未到慶祝的時候，他說：「不要慶祝！這是我們在擊敗突尼西亞後再取勝的原因。不要慶祝，不要激動，好好睡眠，不要用社交媒體。」

**11月30日（三）晚上11時：【D組】澳洲對丹麥**

**不設ViuTV免費直播，會於NowTV 619台直播**

比起上場贏突尼西亞1：0的陣容，手握3分的澳洲今仗正選有一處變動，由迪基尼克頂替卡拉錫踢右閘。

至於丹麥上場以1：2負於法國，目前僅得1分，今仗背水一戰，進攻線大執位，正選有3處變動，丹斯加特、哥尼利斯及域陀尼路臣失去正選，馬菲亞斯贊臣、安達斯奧臣及巴夫韋迪擔正。

世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

澳洲正選陣容（4-5-1）：

門將：1馬菲賴恩

後衛：2迪基尼克、19蘇達、4基爾盧尼斯、16貝軒治

中場：7馬菲歷基、22積臣艾雲、13阿倫穆爾、14拉利麥基爾、23奇治葛雲

前鋒：15米歇爾杜基



丹麥正選陣容（4-3-3）：

門將：1卡斯柏舒米高

後衛：2佐基姆安達臣、6安達斯基斯坦臣、5米希利

中場：13尼遜基斯甸臣、23賀積查治、10基斯甸艾歷臣、7馬菲亞斯贊臣

前鋒：11安達斯奧臣、9巴夫韋迪、25連士唐



法國穩佔16強一席，但澳洲、丹麥和突尼西亞仍有出線可能，即按以下文章，了解D組出線形勢：

世界盃2022｜法國首名資格有幾穩？詳盡分析D組最後一輪可能性

丹麥。（Getty Images）

澳洲隊最後備戰。（Getty Images）

丹麥之前兩場表現：

澳洲之前兩場表現：

其他有用連結：

世界盃2022睇波必備資料！32支決賽周球隊球員名單（不斷更新）

世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程