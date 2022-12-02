【手球亞錦賽】港隊名次賽挫澳洲獲首勝　香港守門員成賽事MVP

香港女子手球隊出戰韓國仁川舉行的第19屆亞洲女子手球錦標賽，周五（2日）於名次賽報捷以28：26擊敗澳洲取得首勝，以第9名完成賽事，守門員曾嘉玉更獲得賽事MVP。



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香港女子手球隊出戰亞錦分別於小組賽對過哈薩克、中國、日本和泰國，分別以24：28、21：36、7：42和20：24完賽，港隊連遭4場敗仗。直到今日，港隊於名次賽對上澳洲，兩隊比數一直緊咬，雖然未能拋開對手，但港隊憑氣勢半場領先14：10。換邊後港隊表現保持水準，其中守門員曾嘉玉多次擋出對手攻門，守住2分優勢，最後港隊以28：26小勝，終取得今屆亞錦賽首勝。

港隊報捷以28：26擊敗澳洲取得首勝。（亞洲手球總會）

港隊全場佔上風。（亞洲手球總會）

賽後，曾嘉玉更榮膺賽事MVP，她表示雖然自己上幾場出場機會少，但一直等待機會：「雖然少機會落場，但我沒有放棄過，相信機會是用表現和態度爭取回來的。」今次其實是她繼2019年亞洲U22女子手球錦標賽後，再次成為賽事MVP，她直言是對自己的一大肯定、是她堅持信念的證明。

曾嘉玉榮膺賽事MVP。（亞洲手球總會）

「不過，（比賽）當下不會想這麼多，只想專注守好每一球。」在曾嘉玉眼中，MVP只是額外「獎勵」，最重要的是自己守好龍門，幫助球隊取勝：「今場我們贏基本功，節奏拿捏和控制得好，造就更多快攻得分。」但她仍覺得大家需要發揮更好，心態上再加強：「要再對每一球更着緊，打出水準，也就問心無愧。」