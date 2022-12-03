劍擊｜江旻憓冀率女隊再戰奧運　方凱申香港公開賽三連霸

香港公開劍擊錦標賽今日（3日）起一連兩日在亞洲國際博覽館舉行，香港重劍「一姐」江旻憓（Vivian）一路過關斬將闖進決賽，繼上月本地賽事挑戰盃後再與陳渭泠爭奪冠軍，最終以12：6封后。



香港男女子代表在香港公開賽首日登場，女重江旻憓與陳渭泠分別以頭號及3號種子殺入決賽，二人首輪輪空後，晉級路上未受考驗。雙方曾在上月挑戰盃交手，當時陳渭泠於加時階段以一劍制勝。

江旻憓以3：0完成首節，次節中段陳渭泠連取兩劍，拉近至4：5。第三節江旻憓繼續主攻並連取6分，拉開比數至10：4。陳其後雖力追至6：11，最終仍以6：12吞敗，江旻憓在對手身上重奪本地賽后冠。港隊隊友連翊希及黎曉曈雙雙奪得季軍。

江旻憓出戰香港公開賽，為下周出發往世界盃溫哥華站作準備。（葉詩敏攝）

江旻憓（左）在決賽一直領先下擊敗陳渭泠封后。（葉詩敏攝）

陳渭泠賽後稱讚對方發揮較佳：「我們都是隊友，整隊水平都高，我也很欣賞她的努力。」江旻憓也指對手打劍愈來愈好，「好開心女子隊愈來愈強」。

世界排名第7的江旻憓，上月於世界盃愛沙尼亞站個人賽以第6名完成，她笑指比賽表現有點「飄忽」：「年紀大了，個心都比以前定了少少，但要穩住平穩心態。」她表示今季目標再躋身世界盃前4，笑稱：「唔好咁快冇電。」

問到來季可會以重奪「世界第一」為目標，她直言女子隊目標清晰，就是力爭巴黎奧運團體賽資格，遠較個人排名重要。「我相信我們每個比賽做得好，（個人）排名也自然來。」港隊去年在東京奧運取得女子重劍團體賽第7名。

本地排名第2的陳渭泠表示，希望在世界盃突破64強。（葉詩敏攝）

江旻憓指女隊目標清晰，力爭巴黎奧運團體賽資格。（葉詩敏攝）

方凱申決一劍勝吳浩天

男子重劍方面，本地排名第一的方凱申於分組賽全勝晉身淘汰賽，16強面對中華台北劍手徐敬文，方凱申在領先下被追平7：7，此後戰況膠着，方凱申再領先9：8，對手在最後4秒單燈追平，將賽事帶進「決一劍」。最終方凱申頂住壓力，以10：9贏得驚險一仗，晉身8強。

他在8強以10：9淘汰黎家俊，4強對何瑋桁以15：7奏凱，與擊敗本地排名第2周澤軒的吳浩天爭冠。

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我的名字・方凱申｜一劍之差失牌的餘震中 繼續前進是唯一答案

吳浩天（左）以一劍不敵方凱申。（葉詩敏攝）

方凱申連續三屆香港公開賽封王。（葉詩敏攝）

方凱申與本地排名第4的吳浩天在首兩節勢均力敵，後者在首節領先下拉不開差距，方凱申在兩節後追成4：4。兩人其後難分難解，最後33秒，吳浩天從落後2分追平8：8，最終「決一劍」方凱申反攻得手贏9：8，連續三屆香港錦標賽奪冠。

方凱申坦言今天全日「打得好緊」，今次賽事最大得着是拾回手感。男、女子重劍隊將出戰12月9日展開的世界盃溫哥華站，方凱申期望調整狀態準備明年4月奧運積分期，「提醒自己積分賽打一個少一個，要盡全力」。

方凱申與吳浩天是冠、亞軍得主，周澤軒和何瑋桁則雙雙奪得季軍。（葉詩敏攝）

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