我的名字・吳芷柔｜飽受質疑的羽毛球路　適時停步才能向前邁進

在每個界別，總有些名字，街知巷聞。

但有些人，名字不大，做的事情亦不普遍；在香港體壇也一樣，惟他們看不見非不存在。

這些名字，卻值得香港人一一記住。



【吳芷柔專訪】吳芷柔（Yoyo），香港羽毛球運動員，主打混雙和女雙。（余俊亮攝）

24歲的吳芷柔 （Yoyo）打羽毛球19年，有些說話，聽足19年：

「你太細粒，不夠大隻不夠力。」

「多思考才能讓自己有信心一點。」

身高1.6米，身型瘦小，吳芷柔消化了一整個青春期，才找到自己在球場的優勢；可是，說到「思考」這回事呢⋯⋯

「話之佢！」強而有力的一句，竟是吳芷柔奪得台北羽毛球公開賽「雙料冠軍」的秘訣。



今年7月下旬，吳芷柔在台北羽毛球公開賽分別跟李晉熙和曾曉昕合作，先後奪得混雙及女雙冠軍，獲台灣傳媒封為「香港羽球女神」，可是在一次羽毛球活動中初見Yoyo，感覺比起「女神」，鄰家女孩更貼切一點。

「我⋯⋯做好自己。」

Yoyo短短一句總結雙金感受，然後一臉不知所措，不意外，因為連拍檔李晉熙都曾說她較內向，更何況面對記者？

【吳芷柔專訪】在小學禮堂一對一訪問，才讓吳芷柔感覺自在。（余俊亮攝）

世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

「我知道我本身性格比較內向，比較靜。」Yoyo也笑說自己怕生，所以第二次訪問，我們相約在她母校禮堂，不徐不疾、「一對一」訪問之下，她終於顯得較自在的說話，也不再是一句起、兩句止。

「雖然（台北公開賽）雙金開心，但我不覺得好威好勁，因為今次對手不是最頂級，不是什麼值得驕傲的成績，我還有更高級別賽事還未打到，例如500、750、1000*。」台北公開賽雙金，乍聽之下是佳績，但該站賽事絕大部份前列球手都沒有參賽，吳芷柔也深明這兩面金牌其實不代表什麼。

聽來謙卑，其實Yoyo是隨經歷更了解自己。

*註：世界羽聯世界巡迴賽分為6級，包括超級100、300、500、750、1000和總決賽，最低總獎金的差距，為超級100的10萬美元至總決賽的150萬美元。



【吳芷柔專訪】吳芷柔分別跟李晉熙和曾曉昕在台北羽毛球公開賽混雙及女雙奪冠。（余俊亮攝）

太瘦太細力不大隻 批評聲中成長變自我質疑

「我小時候住在港島、但在黃埔返學，每天早上5點就要起床，回學校練體能。」從小學一年級就開始兼顧羽毛球和田徑，晨操「鴨仔行」、「青蛙跳」和跑樓梯成為最深刻的回憶，不過體能再好，都敵不過一個「缺點」。

「由細到大都被說：太細粒、不夠大隻、不夠力，被說到自己也將這問題放大，懷疑自己是不是天生就不是運動員材料。」Yoyo笑說雖然後來長高到1.6米，但與同齡選手如楊雅婷相比，力量和身型還是「偏潺」。

「那時候，體院選拔的教練都說我不夠同齡人好。」Yoyo憶述，但我倒好奇：「後來還是選了你入體院訓練，不是嗎？」

【吳芷柔專訪】吳芷柔身型自小被同年球員比下。（余俊亮攝）

Yoyo點點頭，細細思考後道：「14歲那年，我第一次代表香港出外比賽，去了新加坡，大概是當時比賽臨場表現OK吧。」從比賽表現出長處：「打點」、節奏、速度，成為她入選關鍵。

吳芷柔此後一直隨港隊訓練，一從協恩中學畢業即轉為全職運動員，即使在體院系統下訓練、恆常健身，肌肉的確增加了，但比起同齡人卻總是有所欠缺，她漸漸明白身型有先天限制，開始不再在意。

擺脫了「太細粒」的自我質疑，另一童年常聽的評語卻如影隨形：「 妳要多思考才會有信心」。

屢次轉拍檔添壓力 思考太多又如何進步？

順利轉入全職運動員、代表香港，羽球生涯看似一帆風順，但Yoyo的成績、排名始終浮浮沉沉，世界最高排名就是2018年11月女雙夥拍楊倩瀅的第28名，現時則與李晉熙和曾曉昕拍檔，分別在混雙排名第55位、女雙第67位。

排名一直未能突破，撇除能力，組合拍檔如輪轉也有影響。Yoyo由18歲開始，先後多次轉拍檔，細問之下，她折手指數着：「大概⋯⋯1、2、3，混雙有拍過譚進希、楊銘諾、鄧俊文、李晉熙，女雙楊雅婷、袁倩瀅，到曾曉昕。」

【吳芷柔專訪】成長間，吳芷柔不再為難以改變的身體素質煩惱。（余俊亮攝）

由18歲轉戰成年賽開始，轉拍檔這事就像不斷搬家，每到一個「新家」，所有事都必需重新建立，「其實每次轉（拍檔）都會好迷惘。」除了積分、排名都要由零開始，與新隊友磨合也對內向的Yoyo來說是壓力的來源，另一方面因疫情缺少比賽，無法搶分、害怕自己沒有進步，但對手一直在變強⋯⋯Yoyo心中埋藏住不少擔心，卻不得不面對。

「不時都有人提住排名是多少，壓力很大，我心中希望『大家不要關注我、不要理我』。」時常腦交戰到失眠，休息不足，隔天又要訓練，狀態不好之下，又如何改變現況？

「要多思考才會有信心」？但她就是越思考，越欠信心呀。忽然，小妮子頓悟：「哎我唔諗了，不管了，話之佢！」這是一小時談話中，她最有力的一句。

【吳芷柔專訪】可是，新的成長課題也同時迫她面對。（余俊亮攝）

想太多不如⋯⋯不要想？

從堅定的語氣，我揣測這些「不管」、「不想」，絕非放棄努力，只是慢慢學懂過濾掉一些不適用的方法。「面對低潮，我就只提自己打好每一球、每一場，不去想『會不會輸』、『能不能贏』，這樣成績反而會好一些。胡思亂想就會打失球，甚至連自己最好的網前接球都全失，會不知道自己的在做什麼。」

原來這一刻比起多思考，更要「逃避」多餘思緒，「逃避可恥，但很有用」——說的不是盲目逃避問題，而是摒棄多餘的思維，專心在最重要的事上，說白了，就是「情緒管理」。吳芷柔也漸漸找到自己的一套，到今次台北羽毛球公開賽，終於感受到自己的蛻變：「叫自己不要想，其實偏會想，但今次真的沒有，腦中只記住戰術，只想做好當下的每一球。」

賽前雜念一出現，她就立刻上YouTube「求助」——「不想想太多時，我會全日開住YouTube，看介紹美食的影片，特別是吃東西的ASMR，那種聲音真的很療癒。」（ASMR，本身是指「自主性感官經絡反應」，最常見於由特定聽覺或視覺觸發的愉悅反應，亦是近年流行的影片種類通稱。）

【吳芷柔專訪】吳芷柔坦白自己最愛放空。（余俊亮攝）

適時「逃避」很有用更絕不可恥

長大後發現，那些勵志樂觀的心靈雞湯、總是叫人努力向上的「正能量」，不一定管用；相反，適時承認自己的負能量、偶爾「躺平」才能繼續前進。

「這是不是你贏『雙金』的原因？」我重問了初見時的問題，「好像是！我真的什麼都沒有想，佛系呀！」Yoyo笑說，看來適時逃避不可恥，的確很有用，好像無形中也讓Yoyo從心理掙扎中找到真正的出口。

【吳芷柔專訪】原來什麼都不想，才可以做出最好的自己。（余俊亮攝）

【吳芷柔專訪】掙扎過後，吳芷柔覺得幾腦袋清空才是最舒服的狀態。（余俊亮攝）

訪問結束前，她突然苦笑，說出其實自己一直心急想進步的原因，「我今年24歲，如果想打奧運也只剩這幾年。」她說出的「奧運」聲音小小的，卻裝載着她的盼望，「我知道好難，但會放心中，逐步逐步打好每一場。」看像沒有情緒、內斂的她，並非沒有追求。

這種追求也成就她心境上的突破，儘管吳芷柔只說是「無形中」成長，卻確切地印證在兩面金牌之上。當重新細味初見她時的一句「做好自己」，其實絕非敷衍了事。