我的名字・李卡度｜香港七欖華將的使命　他以信念賦予洋紫荊意義

香港隊、HKG、852，三個冰冷的一組文字，是背負的信念拼湊起代表香港的意義。

披起燙上洋紫荊的戰袍，不僅是小城的700多萬人，他們為散落世界各地的香港人而戰。

香港隊肩負的，是超越勝負的信念和價值。

我們，又是為了什麼吶喊？何以靈魂被觸動？

是香港隊，喚起我們的歸屬感。

這些名字，值得香港人一一記住。



李卡度，香港男子七人欖球代表，司職傳接鋒，是首位登陸日本頂級聯賽的香港華將。（余俊亮攝）

那天，李卡度（Cado）剛到京士柏運動場時，攝影師與我正在試燈拍攝。

「嘩，好靚呀！」他看到陽光下被舉起而迎風揚開的紅色洋紫荊區旗說。

應聲回頭看到穿上港隊衫的李卡度，旗上不過是一朵白色五瓣洋紫荊，是他的努力，賦予衣袖上的香港區徽意義。



「他有什麼特別（故仔）？」攝影師在訪問前與我商討拍攝主題。特別在香港七欖隊中少數的主力華將？特別在4年間經歷雅加達亞運金牌到痛失東京奧運資格？想了想，最想探究的，是李卡度似乎對代表香港有不二的執念。

李卡度在港隊擔當傳接鋒（Scrum-Half）角色，雖甚少有達陣得分的機會，卻是掌握球隊進攻命脈的重要角色。（余俊亮攝）

李卡度初中負笈英國時開始接觸欖球，小時候的他較喜歡足、籃球，說到也會畫畫時我們捂嘴笑了半晌，「講真㗎，細個覺得畫畫幾開心幾好玩，愈大就愈活躍，鍾意一班朋友投入在運動上。」中學畢業後，他2009年從英國回流升讀港大，入選了U20青年軍（15人），兩年後更第一次獲香港七人欖球隊徵召，參加亞洲七人欖球系列賽。

從此，面對直衝而來的高大敵軍，以銅牆鐵壁般的防守互相鬥爭，這名華將漸漸成為香港七欖隊領軍人物之一。

李卡度傳球既快且準，握緊球和橫傳看似簡單，練準繩度根本無什麼神秘方法，「只有不停練習，不停傳不停傳。」（余俊亮攝）

第一章 亞運與日本聯賽的取捨

訪問前翻看2018雅加達亞運奪金一刻，李卡度與姚錦成同是當屆創造歷史功臣。港隊在此前兩屆亞運男子七欖均殺入決賽，同樣敗於日本手下。2010年廣州亞運，香港於21：28落敗，4年後仁川亞運又負12：24。他們終在上屆打破宿命以14：0「零封」日本，這一面金牌極具意義。

姚錦成達陣助香港獲勝，他賽後激動得哭成淚人，場面熱血，鏡頭理所當然聚焦在這名苦等8年的奪金功臣。問李卡度，當時和4年後的今天，對這面金牌是什麼感覺。

「我想我沒有阿成那個Emotion（情緒）咁勁，因為阿成是等了足足8年，我是4年啦。而我沒有表面展露出來，但心裏面係好開心。」李卡度回想雖然沒有參與廣州亞運，惟記得當年隊友都認為其實是可以取得金牌的，4年後的仁川，他首次為港征戰亞運，卻再敗予日本。

悔恨，卻注入了力量，在逆光中繼續進發， 「那4年對我來說，我們的目標就是在下一屆亞運奪金。」

活潑好動的李卡度鏡頭前不擅「Chok樣」，忍不住大笑。（余俊亮攝）

日本在亞洲七欖是一面難以攀越的高牆，隨着不同主帥雖呈現不同戰術風格，惟不論是接連組織傳球往前攻，抑或是近年活用長距離踢球避開肢體碰撞得分，均讓日本成功在國際實力佔一席位。

不過，李卡度認為，有力與日本一戰的港隊，最大難關是心理壓力下失誤。「那4年間，除了亞運外還有亞洲巡迴賽，我們都會對到日本，好多時都是輸多過贏，或是領先後被他們追平再反勝。我們就是好想調整返心態，決賽克服到壓力。」

登陸日本職業聯賽 香港第一人

後來，亞運前李卡度以香港第一華將身分登陸日本15人職業聯賽，終真切了解「日本勁喺邊」。

2017年，那年他替港隊打15人賽事表現不俗，引起日本職業球隊的興趣。當時正值休季放假，他需要決定是否繼續留在香港，最後他選擇外流日本，「因為始終對我是一個經歷、經驗，同埋都想了解亞洲欖球強國是怎樣訓練。」

在他眼中，是堅持不懈的練習與細節的改進，堆疊起來形成日本強大的韌力與心理質素。「我們常說日本好有韌力，點解係咁進攻都可以反彈返嚟，好似打極都打唔死。在日本見識到他們的努力、心態，他們好相信球會、或是他們打的Form（戰術）。」

李卡度以香港第一華將身分登陸日本15人職業聯賽，終真切了解「日本勁喺邊」。（余俊亮攝）

我想起日本欖球隊的口號「One Team」，這就是團隊；只要當中有一名隊員沒有執行指令，整個戰術便會失衡。李卡度說：「他們好相信會成功，這是信念，而我想那陣時的香港隊，就是少了這份信心，不夠相信我們的進攻模式是正確的。」

外闖日本，在融入上並沒有太大難題，雖然隊中不少日本人也不算精通英語，惟當時球隊是聘用外籍教練，李卡度也會學習日語與隊友在場上溝通。他笑說：「自己本身都鍾意日本旅行，可以喺嗰度住，放假時又會像個遊客Explore一下。」

去年李卡度加入港隊第10年，在Instagram貼出第一次代表香港奪得亞洲系列賽印度站冠軍的大合照。（Instagram）

放棄日本續約 植根心中的理想

在日本的球季再嚴謹而愉快，他也頭也不回放棄續約，堅決返港一心備戰雅加達亞運。重提起他的這個決定時，回答仍沒有一絲猶豫與掙扎。

始終是個歸屬感，你是屬於香港，你是應該代表香港出賽，同埋你係應該代表香港出賽而贏個金牌。 李卡度

亞運金牌，對他來說是一個未完成的任務，「我那時的感覺是，我好似有一個Unfinished Business未做完，在仁川亞運之後，我一直都是想拎冠軍，而我好清楚我們是有能力做到，所以那時除了知道對香港好重要，對我來說也好重要，所以選擇了回來。」

在亞運為港隊贏得金牌，是李卡度自入港隊後的重要目標之一。（余俊亮攝）

其實可能不一定是二揀一，惟他深明坐這山便不能望那山，何況植根心中的目標堅定得很。

「我好清楚不可以就這樣繼續留在日本，到亞運前一個月先歸隊，練一兩課又或一兩星期，便跟球隊一齊去比賽，我覺得這樣的準備，對我又或是球隊都是不好的。」他續說：「而且我要好肯定我代表到香港。」

那年李卡度回港後，由年初隨隊訓練直到9月雅加達亞運。完場哨子聲一響，他與隊友擊掌相擁，衝到觀眾席與到場支持的家人朋友慶祝。把金牌掛上頸時，那刻他心想「原來金牌很重」，手心沉甸甸的感覺，也切切實實提醒着他，4年的努力沒有白費到，「那一屆對我們好重要，好珍惜嗰樣嘢。」他說。

「嗰樣嘢」，叫作信念。

港隊終在雅加達亞運，從日本隊手上奪得金牌。（資料圖片）

第二章 信念與奧運的距離

「那一剎那的光輝是應該要記住，但都應該要向前，向另一個目標奧運出發。」雖然他曾說不能永遠停留在雅加達亞運金牌，再創造另一個高峯，這句話卻如迴力鏢狠狠的打到他自己。

亞運後翌年，港隊以雅加達的奪金陣容，出戰東京奧運亞洲區外圍賽。儘管被視作賽事大熱門、進入決賽前更是1分未失，但香港在領先下被追平，最終在決賽的加時死亡階段，以「Golden Point」敗予東道主韓國隊；其後轉戰世界遺材賽未能成功取得奧運資格。

往往好多人睇成績就係佢贏咗啲咩，但往往就係你嗰啲失敗、挫敗，成功時就會明白一路以來的失敗，就係為了嗰樣嘢。 李卡度

港隊挾亞運金牌之勢出戰亞洲區東京奧運資格賽，卻不敵韓國與奧運擦身而過。（資料圖片）

李卡度不諱言的確是一個創傷，對韓國更從未輸過。起碼一至兩個月，他不時回想那場敗仗，在痛恨的漩渦不停打轉。

「那出了什麼錯？」我問。「壓力吧……還有太大期望。」他默默回答道。

痛失奧運資格後，睡覺閉上眼時都會想起那場比賽畫面。事隔3年，他仍記憶猶新，「我們那天很緊張，教練在場邊也有緊張，差一步就可以打入東京奧運。我們在最後關頭有不必要的失誤，但我們要接受這個事實，同接受球隊就是存在這個問題需要解決。」

關鍵時刻頂住壓力，場上保持平常心，才是攻撼對手的真正分野。他知道說到底，都是看球員的信念，而對此，上了深刻一課的他不再動搖。「要接受我們是會有失誤，同不是每場比賽都會贏，除非100% Belief（信念）喺嗰場波裏面。有了這些，我覺得到我們達到成功時，就會知這些經歷是為了我們入下一屆的奧運。」走過刻骨銘心的失敗，便轉化成成長的養分，雙腿繼續在場上狂奔。

很多的人事物在4年間改變，對李卡度來說，唯一不變的，是信念。（余俊亮攝）

關於亞運金牌後的課題，李卡度坦言：「對欖球隊或我來說，當然是有高有低，我覺得這是運動的奇妙之處。往往好多人睇成績就係佢贏咗啲咩，但往往就係你嗰啲失敗、挫敗，當你贏的時候就會明白一路以來的失敗，就係為了嗰樣嘢。」

也許累積足夠的挫敗，再站起便會迎來最後勝利，李卡度仍然相信，「好深信我們會繼續進步，達到我們的目標，即杭州亞運和爭得奧運資格。」

「要繼續努力，不可以氣餒，因為是學習的過程。」李卡度仍相信奧運的夢想。（余俊亮攝）

為港隊披甲的 都是「香港人」

4年原來很短，終點卻似是很遙遠，「諗返起2018年好似唔係好耐，又4年，所以要珍惜代表到香港出賽的機會。要繼續努力，不可以氣餒，因為是學習的過程。」他樂觀的說。

提到傳媒常以「華將」稱七欖隊中少數的華人球員，問李卡度可會有特別感想，「當然我都好希望某一年看到7個人都是華人面孔上場，但千祈不要覺得非華人面孔就不特別支持，因為他們都真的是土生土長香港人。」 欖球，既是他們的連結也是共同語言。

七欖隊有土生土長的香港人，也有來自英國、澳洲、新西蘭的球員，但他們其實都是在香港長大，這也是香港隊貴乎共融的獨特之處。球員跟球迷的連結，也不是單純的種族關係，為港隊披甲的，都是「香港人」。

李卡度是七欖隊中少數的華人。（資料圖片／香港欖球總會提供）

第三章 七欖華將的使命

香港七欖隊，除了得分主力姚錦成，傳接鋒的李卡度也是港隊領軍人物，開朗活潑的個性也讓他成為團隊重心。由十幾歲打到三十歲，如果從前打球是為了單純的快樂，他背負的東西也漸漸改變。

「以前打波可能較沒顧忌，專注在自己角色，在球場上我要做什麼、發揮優點到極致就足夠。但現在人大了，在球隊中的責任不同了，每場做到最好之外，也要協助和帶領球隊，而在這方面我仍在學習中。」大概這就是主力球員的成長課題。

七欖隊有土生土長的香港人，也有來自英國、澳洲、新西蘭的球員，但他們其實都是在香港長大。（資料圖片／余俊亮攝）

香港七欖隊打法機動性，講求系統組織，李卡度認為港隊的優點是場上各人都清晰知道自己的角色和位置，「我們經常會開界外球、鬥牛，但你看斐濟隊的話，他們好Freestyle，不會去界外球、又經常扔走個波。我們知道自己的技術層面不可以亂扔都有人接到，但我們有系統並好清楚由誰去撞對手，我們把簡單的東西做到極致。」

斐濟隊一時以單手接球，一時又在背後傳球，球技精湛，加上無與倫比的速度和力量，左穿右插地往前飛奔，征服世界各地的球迷。今屆香港國際七人欖球賽，以外卡參賽的港隊雖沒抽中與斐濟同組，惟仍會與去年世巡賽總冠軍澳洲、傳統勁旅新西蘭和薩摩亞正面交鋒爭晉級。

相隔2年重返香港大球場出戰國際七欖賽，李卡度盼讓觀眾看到港隊的韌力。（資料圖片／梁鵬威攝）

李卡度不只一次強調，盼在主場觀眾前展現歇力奮鬥的香港隊。「每場都是硬仗，但是很好的測試到底我們與最頂尖球隊相差多遠。我覺得我們是拉近了距離的，好想告訴大家香港隊在世界水平是不差的，可以是世界前十。」

相隔2年重返香港大球場，即使被視為落入「死亡之組」，他堅定說：「想讓觀眾覺得，『其實港隊打得幾好喎』，畀到壓力對手而有機會贏比賽、贏到比賽，是我們最想呈現給大家看。」

李卡度每次從大球場通道走出球場，都會「獲得一種神奇的力量」。（資料圖片／梁鵬威攝）

外人看到的粗暴攔截、摔得滿身泥濘，是場上球員捨命衝撞的覺悟。每次從通道跑出球場，李卡度仍感覺「獲得一種神奇的力量」。他們的每一步、每一攔截，都是賭上自己和港隊的尊嚴，在主場拚命戰鬥的身影是無法言喻的美好。

沒有猶豫沒有掙扎的歸屬感

退役離30歲的李卡度仍很遠，照問他有什麼想港隊傳承下去，他沒有想太久便回答：「想繼續有華人代表港隊出賽，希望上緊嚟嗰啲繼續推動大家，我也會繼續把我的技術、經驗教畀大家。因為團隊運動不應該去收埋，才能令香港隊進步。」

對香港隊，李卡度毫不保留。（余俊亮攝）

訪問尾聲，問李卡度有機會的話可會想再到外國落班，他秒答暫時不會，「因為我始終還有一個終極目標，想繼續Push自己，代表香港入奧運。」大概是記者職業病對詞藻表達格外敏感，「Push自己代表香港入奧運」與「Push自己入奧運」，聽起來感覺截然不同。

李卡度對關於香港隊的提問，總是沒有猶豫，沒有掙扎；

李卡度總不自覺地強調團隊，比起「我」，他更常回答「我們」。

肩袖上的一朵白色五瓣，家，大概就是這麼一回事。

李卡度以信念告訴我們，隊服肩袖上的一朵白色五瓣，家，大概就是這麼一回事。（余俊亮攝）

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