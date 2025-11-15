何思朗專訪｜此生只願做香港隊：劍擊是Love of My Life

【編按：何思朗在全運會2025殺入男子佩劍個人賽決賽，不只寫下香港佩劍最佳全運戰績，更背負衝香港劍擊歷來首面全運金牌的希望。《01體育》之前曾兩次專訪何思朗，現在再次刊登，讓大家認識何思朗這名「佩劍劍神」。】

訪問歷時3小時，晚上9時15分終於完成，何思朗馬上收拾裝備，便拿起手機叫車，趕在10時體院（香港體育學院）門禁前回去。

何思朗現年27歲，作為香港佩劍代表的他，全家去年已移民加拿大，只他一人留守香港，所以體院也成了他唯一的「家」。

「（家人不在）沒什麼，因為我也在過自己想要的生活。」思朗笑說。

明明是熱愛群體生活，不管吃飯買衫都不能「一支公」的思朗，卻寧以宿舍為家，捨棄與家人天倫樂的日子，不禁讓我好奇，想要的是什麼生活。

「做運動員，做香港運動員。」他說。



【何思朗專訪】何思朗，香港男子佩劍代表。（余俊亮攝）

偌大的攝影棚，全場只有何思朗、攝影師和我，快門和閃光燈的聲音迴盪，安靜得讓思朗似乎有些不自在，道：「不如播下歌。」他播放着最愛的樂隊Queen的歌，漸漸沒那麼拘謹、更輕輕擺動身體。

【何思朗專訪】思朗是個怕安靜、愛熱鬧的人。（余俊亮攝）

思朗是個怕安靜、愛熱鬧的人。訪問正值晚飯時間，我們叫來的外賣炸雞已經變冷，但思朗依然吃得津津有味。他說，女友常笑他『食飯都要人陪』，「就像這塊炸雞，有人一起吃，即使冷了也會讓我覺得好吃。」

他愛沉醉在人與人之間的互動和快樂的氛圍中，平日除了晚上回宿舍房間後、洗澡時是獨自一人外，其餘時間都幾乎與「Bro」（兄弟）一起。「你有沒有看火影（忍者）？有同伴才會有力量。」思朗說其他劍擊運動員張家朗、楊子加、方凱申、吳浩天等等，都是他生活中行街、食飯、買衣服甚至健身的好伙伴。

重要的家人移民 偏偏沒想過離開

除了朋友和女友，他與家人關係亦非常緊密，除了劍擊外無所不談——畢竟家人不是很了解劍擊。2021年6月，思朗的家人決定移民加拿大，問他要不要一起到異地展開新生活？畢竟到了加拿大，想打劍擊還是可以換個國籍繼續的，思朗卻很堅定：他不介意獨個留下來，只要能繼續代表香港，

提起此事，他收起笑容認真說：「我是男人，家人不在身邊，我也一樣會過我的生活。」家人越洋重新紮根，某程度上，思朗在香港已經沒有「家」，說起陪伴，現在思朗身邊就只剩下口中的「Bro」和女朋友。

【何思朗專訪】何思朗此生只想為港披甲。（余俊亮攝）

不過，思朗清楚，即使父母不在身邊，但自己所做的一切都是為了讓他們看見：「當然是希望他們以我為榮才打努力打劍，沒有他們的支持，我也不知如何是好。」家人的支持不言而喻，不用靠一、兩句問候，更不用成為「跟得父母」，思朗將一切力量藏在心中。

更重要的是，他想代表的地方只有香港。

【何思朗專訪】可以逗趣也可以認真。（余俊亮攝）

「我從小到大都在香港長大，這個地方栽培了我，在香港的體制下成長，與香港隊的隊友出生入死，這裏才有歸屬感。即使是同一面獎牌，當然是代表香港去贏『正啲』，因為重點是，我是代表香港，像是為香港人去贏這一場比賽。」

談完感性，思朗也從理性角度出發——香港劍擊的資源、教練和發展空間等都較加拿大好，作為劍手，他更覺得代表香港是此生唯一想做的事。

【何思朗專訪】拿起光劍的他像個小朋友一樣開心揮動。（余俊亮攝）

從被罰黑牌、失去亞運資格到了解自己

由16歲轉為全職運動員後，思朗便認定劍擊是人生計劃中的首位，做「香港運動員」亦然。

其實何思朗已不是第一次登上《我的名字》，上一回受訪，思朗剛經歷比賽怒擲面罩，被主裁判出示黑牌取消比賽資格、禁賽兩個月甚至最後錯過雅加達亞運的低谷；今次訪問前，早有耳聞思朗對劍擊的的執着。

但反而沒有想過，經歷過那次低谷的4年後，他會是如此豁達：「我擲面罩拿黑牌，我願意接受（後果），至少我只是擲面罩，沒有持刀傷人，畢竟你不會知道情緒到時，自己會做什麼。所以，在我看來擲面罩、黑牌都是一種經歷。」三年後，比起後悔，他更是樂觀接受這是建構「何思朗生涯」的一部分。

他學會接受自己有情緒和曾經衝動，也接受自己犯過錯，「為什麼以前會發脾氣？因為我未夠了解自己。」他在停賽的兩個月，反覆思考一個問題：「一直想：如果自己不打劍可以做什麼？原來無一件事可以比得上（劍擊），真的是Love Of My Life（此生最愛）。」

【何思朗專訪】雖然他體力無限，但認真到一個程度就會放電完畢。（余俊亮攝）

由100%認真對劍擊到200%

因此，好勝、愛玩如他，現在做每個決定前，都會先衡量對劍擊的影響。「我很好勝的，小時候做什麼都100%認真：打波？要贏！玩遊戲？不贏誓不休！但人大了，發現不用什麼都這麼搏，例如打波打21分，Jer記（張家朗）、師父（方凱申）會好認真，但我現在就會讓他們贏，因為我怕傷，所有事都要以劍為先。」思朗笑說，現在生活可以隨意，並會將過往對生活瑣事的100%認真，轉而放到劍擊上，「所以現在劍擊是200%！」

【何思朗專訪】思朗表示自己對劍擊是200%的執着。（余俊亮攝）

「努力不值得別人讚賞，僅是做運動員的基本要求」

200%的執着，思朗也不諱言就是當自己穿上劍擊服、拿起佩劍，面罩一戴就是「殺神模式」，「我會說這叫Killing Mode，我不是怕輸，但我好想贏，因為衡量一個運動員就是看成績。」

這也是他對自己身份、作為運動員的某種執着。雖然外界對於所有運動員努力和拼命的態度趨之若鶩，但在他眼中卻有另一種感悟：「每一個運動員都努力，但不用跟人說的，自己知就夠，有成績時才叫做值得外界一句：『你做得好』。努力不值得別人讚賞，因為這是運動員的基本要求。」

【何思朗專訪】雖然外界對於所有運動員努力和拼命的態度趨之若鶩，但在他眼中卻有另一種感悟。（余俊亮攝）

專訪前一天（10月2日），何思朗出戰挑戰盃劍擊錦標賽順利於男子佩劍封王。事後，他語帶輕鬆提起：「你知道嗎？如果我昨天輸了，我今天真的會不想來（接受訪問）。」雖說思朗已出現在眼前，訪問如期，但還是讓我一臉惶恐：「為什麼？因為心情不好？」

「一定心情好差，因為我給自己很大壓力。如果我不是運動員，你就不會找我（訪問）；如果我沒有成績，採訪、贊助為什麼要找我這個第二名，而不找第一名？」思朗認真分析道，「冠軍對我很重要，證明我跟其他人不同；也因為我是冠軍才值得。」他笑說，雖然有人說這樣的想法很笨，示意他不用管什麼值不值得，但他就是對此執着不二，「我是香港運動員，要做的就是為港爭標，這麼簡單。」

【何思朗專訪】思朗將人生中所有認真的份量都「All In」在香港劍擊運動員身份上。（余俊亮攝）

日常笑嘻嘻，總是逗樂旁人的思朗，將人生中所有認真的份量都「All In」在香港劍擊運動員身份上，畢竟劍擊到哪裏都能打，但香港運動員僅香港限定。這種「家」的感覺，不靠香港住址，而是無形的歸屬感。

何思朗小檔案

年齡：27歲

身高：1.84米

曾就讀學校：林大輝中學

主要榮譽：2017年亞洲錦標賽佩劍團體賽銅牌、2018年亞洲錦標賽U23佩劍團體賽金牌

