香港網球賽｜吳易昺淘汰三屆大滿貫華連卡　希望大家支持亞洲球手

香港國際網球挑戰賽今（23日）晚的首場半準決賽，中國球手吳易昺以盤數2：0擊敗三屆大滿貫冠軍華連卡。吳易昺周六會在準決賽對靴卡斯。



香港國際網球挑戰賽今晚在維園揭幕，由吳易昺對華連卡的首場半準決賽在晚上6時多展開。三屆大滿貫冠軍、台維斯盃冠軍及奧運金牌得主華連卡，登場時獲得現場球迷的喝彩，但吳易昺較快入局。吳易昺一開場便連續打出Ace球，取得局數1：0領先，之後這位23歲中國球手愈戰愈勇，打破華連卡的發球局，拉開到3：0的優勢。

吳易昺在半準決賽遇上華連卡。（香港網球總會Facebook）

吳易昺曾經在世界青少年排名第一位，也是亞運銀牌得主，現在是中國內地排名第二的球手。他掌握住今仗比賽節奏，利用側身正手擊破華連卡的反手區。吳易昺準確地掌握對手球路並迅速以發球反擊，再次破解華連卡的發球，首盤先贏6：2。

之後，吳易昺再贏多盤6：3，直落兩盤淘汰華連卡入4強。在周六下午2時，吳易昺會對靴卡斯，爭入決賽，至於輸波的華連卡就會在周六晚出戰名次賽，對手會是黃澤林及諾利的負方。

吳易昺表示希望大家支持亞洲的球手。（香港網球總會Facebook）

吳易昺之前來過香港很多次打青少年比賽，他賽後說：「在這麼多觀眾面前打球，在我上場之前，對我有很大的激勵，忘掉對手的排名、對手的過去。珍惜眼前。」

「希望大家在看比賽的同時要注意，不要感冒。」吳易昺說：「希望大家繼續支持我們香港網球、支持我們中國大陸的網球，包括我們亞洲的球員，我們會做得愈來愈好，讓大家在鄉也可以看到精彩的比賽。」