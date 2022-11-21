網球．年終賽｜祖高域力克魯迪　平費達拿紀錄第六度封王

ATP世界巡迴賽總決賽（年終賽）決賽塞爾維亞名將祖高域（Novak Djokovic）直落兩盤擊敗挪威球手魯迪（Casper Ruud），追平瑞士天王費達拿（Roger Federer）紀錄，第六度封王。



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祖高域今屆年終賽表現極佳，整個賽事只輸一盤。（Getty Images）

作為今屆年終賽第二最年長球手，祖高域一直維持極高水平發揮，整個賽事僅失一盤，今場面對比自己年輕12歲的魯迪，首盤先以7：5勝出，第二盤再以6：3拿下，繼2015年後再度贏得年終賽冠軍。



祖高域賽後非常滿意自己今場的戰術和發揮，並表示雙方的發球表現很好，然而自己在關鍵時候能作出有效回應。

全場精華：

祖高域今年年初因疫苗問題，被逐離澳洲，然而他在餘下賽季贏得包括年終賽與溫布頓網球公開賽在內的五座冠軍，因此他亦藉機感謝團隊協助，伴他渡過這高低起伏的一年。

現年35歲的祖高域打破費達拿2011年以30歲之齡封王的舊紀錄，成為史上最年長的年終賽冠軍，他表示不能預測自己未來，「但我知道我仍渴望贏得更多錦標，可以繼續出戰最高水平賽事，繼續創造歷史。為球迷們帶來喜悅，是推動我繼續比賽的動力。」

35歲的祖高域表示，自己仍渴望贏得更多錦標。（Getty Images）

祖高域除成為史上年紀最大的年終賽冠軍外，他事隔7年後再於年終賽封王，亦打破早前由美國名將麥根萊（John McEnroe）相隔5年再奪冠的舊紀錄，而六度在年終賽奪冠的紀錄亦與費達拿並列史上第一。