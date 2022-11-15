網球｜祖高域或將獲准入境澳洲　有望在福地挑戰拿度紀錄

塞爾維亞名將祖高域（Novak Djokovic）今年1月因疫苗問題被澳洲當局取消簽證，且未來3年不准入境，但英國《衞報》今日（15日）報道，澳洲政府將向祖高域發入境簽證，代表他可以參加來年一月的澳洲網球公開賽。



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祖高域曾9度在澳洲網球公開賽奪冠。（Getty Images）

祖高域職業生涯中曾九度在澳洲公開賽封王，然而今年年初他因未有接種疫苗，最終被時任澳洲移民部部長霍克（Alex Hawke）取消入境簽證並被逼離境，未來三年亦禁止入境，然而移民部部長有權給予豁免。

英國《衛報》今日報道指，現任澳洲移民部部長Andrew Giles將批准祖高域的入境簽證，澳洲廣播公司（ABC）其後亦確認該消息。

祖高域日前出戰網球年終賽，首戰成功告捷。（Getty Images）

祖高域周一（14日）在網球年終賽（ATP Finals）以6：4、7：6擊敗希臘球手施斯柏斯後，曾稱仍在與澳洲政府溝通。澳洲網球有限公司行政總裁蒂尼（Craig Tiley）指祖高域有意回到澳洲比賽，然而他能否入境將由當局決定。

事實上，在5月上台的澳洲新政府自7月起已放寬入境限制，旅客毋須申報疫苗接種狀況，因此祖高域入境應不成問題。

拿度共贏得22座大滿貫冠軍，為歷史之最。（Getty Images）

澳網一直是祖高域的福地，若他明年於澳洲公開賽奪冠，將是其第十次在澳網封王，亦會追平現時由拿度保持的二十二座大滿貫冠軍紀錄。

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