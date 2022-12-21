網球｜大威獲外卡出戰澳網　焦點轉向細威復出：「你永不知道」

7屆大滿貫得主維納絲威廉絲（Venus Williams，大威）獲發澳網女單外卡，她將在1月16日以42歲之齡，生涯第22度於墨爾本登場。消息一出，外界均把焦點轉向「細威」莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）身上，推測會否與姊姊再戰澳網。



42歲美國網球名將「大威」，獲澳網賽會發出正賽外卡，將出戰明年首項大滿貫賽事。她感謝賽會支持說：「我已經參加澳網20年以上，很感謝大會一直全心全意支持我，能再次在澳洲球迷面前比賽，對我來說是榮幸，我希望能在今次賽事中留下更多美好回憶。」

42歲美國網球名將「大威」獲澳網外卡。（Getty Images）

胞妹「細威」雖然在美網不敵澳洲女將湯珍奴域（Ajla Tomljanovic）後，帶着遺憾高掛球拍，轉戰投資市場，惟後來面對退役話題時曾「耍太極」，指自己並未說過在何時退役，並以「你永不知道（you never know）」回應復出傳聞。因此，外界不排除她明年重返澳網，力爭個人第24個大滿貫冠軍的可能性。

「細威」目前積分不足以獲得澳網正賽資格，但若她願意遠赴墨爾本，外媒指大會亦極可能會發予她外卡，甚至有機會與胞姊參加雙打，二人過往曾聯手奪得14個大滿貫雙打冠軍。

大、細威在過往曾聯手奪得14個大滿貫雙打冠軍。（Getty Imags）

不過，會否與大威一同出戰澳網，細威好友、「丹麥甜心」禾絲妮雅琪（Caroline Wozniacki）則否認細威將復出，「如果她參加一場表演賽，那是很幸運的事，但我不認為她會重返巡迴賽場，她生活中需要處理的事情太多了。」忙於家庭與事業的細威，曾感嘆當職業母親不容易，多次為了兼顧女兒與網球而掙扎。

男子組方面，塞爾維亞名將祖高域亦獲准參賽，他終在缺席一年後重返澳網賽場。