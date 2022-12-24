英超｜加雲菲臘斯戰畢世盃離奇無態　哥迪奧拿：我都唔知點解

卡塔爾世界盃過後，英超「聖誕快車」在拆禮物日正式啟動，曼城先在聯賽盃第四圈力克勁敵利物浦闖8強。早前代表英格蘭出戰世界盃的球員悉數歸隊，獨欠中場加雲菲臘斯，主帥哥迪奧拿揭露原因，直言「我都唔知點解係咁」！



英格蘭徵召5名曼城球員出戰卡塔爾世界盃，當英軍8強不敵法國後，眾將隨即歸隊，準備即將復常的英超。

「藍月亮」先在周四（22日）深夜在英格蘭聯賽盃第四圈鬥利物浦，結果以3：2力克對手晉級，史東斯﹑基亞利殊及菲爾科頓先後後備入替，而基爾獲加同樣在大軍名單，唯獨是未見加雲菲臘斯（Kalvin Phillips）的名字。

英聯賽盃｜曼城3：2力克利物浦闖8強 夏蘭特僅10分鐘再建功

5名代表英格蘭出戰世界盃的曼城球員，基亞利殊及科頓亦在對利物浦一仗上陣。（Getty Images）

27歲的菲臘斯今季飽受肩傷困擾，僅在英超上陣一次，更是在開鑼戰對韋斯咸後備入替，但他仍然趕及入選英格蘭大軍，今屆世界盃兩度後備登場，對威爾斯一仗更交出助攻。以為菲臘斯的狀態逐漸好轉時，聯賽盃名單竟沒有他的名字。

加雲菲臘斯代表英格蘭出戰世界盃，並兩度後備入替。（資料圖片／Getty Images）

曼城主帥哥迪奧拿賽後親揭菲臘斯的缺陣原因，強調他並非有傷在身，「他（加雲菲臘斯）沒有受傷，當他歸隊時發現超重，我都不知為何，而他的狀態不足以應付操練及比賽。」菲臘斯在世盃期間如常參與英軍操練，如今歸隊卻突然狀態盡失，難怪哥帥都如此不解。哥帥強調，菲臘斯是重要一員，只要他狀態許可，就會派他上陣。

菲臘斯明明早前代表英軍戰世盃，如今卻離奇狀態盡失。（Getty Images）

曼城對利物浦一仗，由拿樸迪及艾簡治扼守中路，哥迪奧拿證實，葡萄牙中堅魯賓戴亞斯在世界盃8強戰觸傷大腿，預料他將休息一個月，勢錯過對車路士及曼聯等大戰。

魯賓戴亞斯因觸傷大腿，勢缺陣一個月。（Getty Images）

英超第17輪直播賽程：

英超第17輪直播賽程。（01美術製圖）

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