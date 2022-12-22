英超︱VAR半季誤判6次將調整指引　曼聯得益致阿仙奴今季唯一敗仗

今季英超視像助理裁判（VAR）的判決引起多次爭議，近日英超一個專家小組重新審視上半季48個經VAR推翻的裁判，認為當中有6次是誤判。



曾執法2010年世界盃決賽的前英超著名球證韋比（Howard Webb），早前上任英超賽會與職業球證有限公司（PGMOL）首席裁判長（Chief Refereeing Officer）。

新官上任三把火，韋比先找來由3名前球員、英超代表、PGMOL代表組成的專家小組，重溫上半季英超48次VAR改判，最終認為有6次為錯判。

今季英超不少VAR判決都引起爭議。（Getty Images）

根據ESPN消息，其中一次錯判發生在曼聯主場對阿仙奴一役。

該仗兵工廠12分鐘便由加比爾馬天尼利半單刀先開紀錄，但VAR卻認為阿仙奴在取得控球權前，馬田奧迪加特侵犯了麥湯米尼，最終改判入球無效。兵工廠該仗結果輸1：3，是球隊聯賽至今唯一敗仗。

即使阿仙奴該仗失利，兵工廠今季表現冠絕同儕，14輪聯賽取得12勝1和1負，累積37分居榜首，領先次席的上屆冠軍曼城5分之多。

馬天尼利入球被判無效。（Getty Images）

VAR錯判由片段第16秒開始：

報道所提及的其餘5次錯判如下，當中兩次阿士東維拉都成為受害者：

水晶宮3：1阿士東維拉



55分鐘，馬克古希接應頭槌攻門頂中盧卡斯迪治尼右手，皮球輕微改變方向後被救出。VAR認為盧卡斯迪治尼犯手球，建議主球證判罰12碼，水晶宮由韋費特沙夏主射入網。



VAR錯判由片段1分33秒開始：

富咸3：0阿士東維拉



杜格拉斯雷斯61分鐘跟阿歷山大米祖域發生衝突，兩人胸口互撞後，米祖域倒地，VAR認為杜格拉斯雷斯施以暴力行為，建議主球證出示紅牌把他驅逐離場。



VAR錯判由片段46秒開始：

阿士東維拉今季開季表現令人失望，曾跌至降班區，10月中0：3不敵富咸後，領隊謝拉特被辭退，改由艾馬利掌帥印。目前以18分回升至第12位。

車路士2：1韋斯咸



完場前列斯占士頭槌回傳犯錯，艾度亞文迪出迎擋走來球，跟上前的查洛保雲接觸。保雲一度踏中文迪，文迪倒地不起，哥尼特射入空門為球隊追平。不過，VAR指保雲故意侵犯文迪，改判入球無效。



VAR錯判由片段1分34秒開始：

紐卡素0：0水晶宮



51分鐘，紐卡素右路罰球斬向遠柱，祖爾韋洛克接應隊友二傳，被泰歷米素爾推前撞向守門員古亞達，皮球卻彈中米素爾頭部後入網。但VAR指韋洛克犯規，改判入球無效。



VAR錯判片段可按此觀看，由片段32秒開始

諾定咸森林1：3賓福特



44分鐘，尤尼韋沙單刀推橫避開出迎的甸恩軒達臣，甸恩軒達臣伸出左手輕輕碰到對方小腿，尤尼韋沙失平衡倒下。VAR建議主球證重溫比賽片段後，改判十二碼，最終由麥比奧莫射入。



VAR錯判由片段3分18秒開始：

據指，韋比有意調整指引，在主球證即場判決沒有「清晰及明顯的犯錯」下，減少VAR介入比賽的次數，並會跟各支英超球會見面講解。不過，報道稱英超暫未決定引入在歐聯及今屆世界盃已實行的半自動越位系統。