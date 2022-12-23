英聯賽盃｜曼城3：2力克利物浦闖8強　夏蘭特僅10分鐘再建功

卡塔爾世界盃後，曼城與利物浦即在英格蘭聯賽盃第四圈對壘，神鋒艾寧夏蘭特以入球慶祝回歸，兩軍入球梅花間竹，「藍月亮」由尼敦阿基奠勝，以3：2力克紅軍過關，取得聯賽盃8強最後一席。



英格蘭聯賽盃第四圈重頭戲，由曼城主場惡鬥利物浦，兩軍主力如艾寧夏蘭特﹑奇雲迪布尼﹑沙拿及達雲紐尼斯皆正選披甲。

無緣世界盃的夏蘭特，餓波一個月，縱然如此，他的入球觸覺沒有就此失去。開賽僅10分鐘，夏蘭特接應好拍檔迪布尼的左路傳中，從後楔前搶點，快祖高美斯一步撞射破網，以入球向球迷們打招呼。利物浦隨即還以顏色，隊長占士米拿右路地波傳中，法比奧卡華路第一時間起腳，即使力度不算強，依然足以收死曼城門將奧迪加（Stefan Ortega），20分鐘追成平手。

夏蘭特僅10分鐘即有斬穫。（Getty Images）

換邊僅65秒，馬列斯接應洛迪卡斯簡迪的傳送，禁區內一控直接扣入大位，左腳再射遠柱，一氣呵成，曼城下半場初段再度領先。不過，利物浦只花81秒就扳回一城，紐尼斯左路發難，輕鬆放甩拿樸迪，推入中路再交給沙拿送入空門，兩軍打成2：2，還原基本步。

即使沙拿建功，依然無法為利物浦平反敗局。（Getty Images）

曼城其後一次短角球攻勢，迪布尼傳中，入楔的尼敦阿基無人看管，遠柱頭槌破網，曼城在58分鐘奠定勝局，結果以3：2力克紅軍，晉級聯賽盃8強，將與修咸頓爭奪4強席位。

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尼敦阿基接應迪布尼傳中頭槌建功，為曼城奠定勝局。（路透社）

迪布尼回歸曼城勁生猛

世界盃後首場正式賽事，回歸曼城的迪布尼如魚得水，今仗立即貢獻兩個助攻，與比利時國家隊的他相距甚遠。迪布尼的表現當然獲主帥哥迪奧拿盛讚，更道出球會與國家隊的最大分別，「當他（迪布尼）歸隊後，友賽基羅納已經有好表現。我與奇雲共事8年，他的性格與我一樣，內心充滿熱誠，有時因為不滿意自己表現而憤怒，但若果他懂得如何運用，所以我經常推動他﹑鼓勵他，他就能在場上交出頂級的表現，」

迪布尼回歸曼城，表現勁生尷，今仗即交兩個助攻。（路透社）

英格蘭聯賽盃8強抽籤：

曼聯 對 查爾頓

修咸頓 對 曼城

諾定咸森林 對 狼隊

紐卡素 對 李斯特城



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