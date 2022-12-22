英超｜利辛度馬天尼斯險投阿仙奴　坦赫格揭一個電話逆轉形勢

英超名宿兼名嘴加歷查曾經說過：「他（利辛度馬天尼斯）以這個身形踢中堅，四後衛踢中堅的話，不能夠在英超立足。」

利辛度馬天尼斯如今已成為曼聯防線的中流砥柱，以表現證明自己有力立足英超，剛剛亦隨阿根廷贏得世界盃冠軍。曼聯主帥坦赫格接受荷蘭傳媒訪問時直言，收購這位昔日阿積士愛將前，差點被阿仙奴捷足先登，全因一通電話扭轉形勢。



利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）由阿積士加盟曼聯，初期備受質疑，究竟一名身高僅5呎9的中堅，能否抵抗英超的高空攻勢？

利物浦名宿兼足球名嘴加歷查曾「睇死」這名阿根廷中堅，雖然曾經被賓福特「屈高」，但利辛度隨即在曼聯對利物浦的「雙紅會」大打身價波，其後成為曼聯防線的信心保證，如今更升格為世界盃冠軍成員。

利辛度馬天尼斯在雙紅會後，表現大躍進。（Getty Images）

利辛度一個電話逆轉形勢 阿仙奴險簽又添一人

早在效力阿積士期間，利辛度的能力早已廣為人知，大受豪門球會注視。曼聯領隊坦赫格早前接受荷蘭傳媒《Voebal International》訪問，透露利辛度原本有機會披上另一件紅色球衣，「當時馬天尼斯有意離開阿積士，阿仙奴有意簽入他，正是他們的頭號目標。」

坦赫格與馬天尼斯曾在阿積士共事，坦帥直言當年由零開始合力帶領阿積士返回歐洲頂級行列，一同度過一段美好時光。不過，逝去日子斷不能扭轉阿仙奴即將得到馬天尼斯的事實，直至一通電話逆轉形勢。「當時利辛度致電給我，他說：『教練，我即將離開阿積士，我可以加盟阿仙奴，但如果你需要我的話，我便會加盟曼聯。』」

利辛度馬天尼斯表明心跡，只要坦赫格開聲，他就會加盟曼聯。（資料圖片／Getty Images）

利辛度表明心跡，為了坦帥願意成為一個為你甘去赴奧脫福的人，聽到這一席話，試問哪個領隊不心動？坦赫格立即行動，「我不應該搬石頭砸自己和曼聯的腳，他說到出面不留在阿姆斯特丹，基本上已無阻礙，我們便立即行動。」

最終，馬天尼斯穿上曼聯的球衣，而記者Ben Jacobs透露，馬天尼斯主動聯絡阿迪達，告訴他的最終決定，隨後兵工廠即召回外借馬賽的沙列巴。

馬天尼斯致電坦赫格後，加盟曼聯只是時間問題。（資料圖片／Getty Images）

捧盃後繼續衝 「下個我哋一齊贏」

利辛度馬天尼斯在曼聯逐漸取得成功外，他也助阿根廷稱霸世界盃，一眾曼聯隊友亦有短訊恭賀，當中包括麥湯米尼，馬天尼斯的回應相信是曼迷十分「入耳」的說話，「下個我哋一齊贏！」麥湯強調，這展露了馬天尼斯的強大心態。

曼聯今季英超表現平平，目前以26分排第五，落後榜首阿仙奴11分之多，爭冠機會似乎不大。歐霸須轉戰16強附加賽，對手是巴塞隆拿，要過這一關難度不低。幸而紅魔剛剛在聯賽盃第四圈兩球淨勝般尼，闖入8強，算是繼續「有糊叫」。足總盃第三圈1月7日他們將面對另一英超球會愛華頓。