英聯賽盃｜曼聯世界盃後首戰響勝鼓　拉舒福特建功淨勝般尼闖8強

卡塔爾世界盃剛剛落幕，歐洲各大聯賽已磨拳擦掌，英超回歸前先有聯賽盃第四圈，曼聯主場迎戰般尼，結果憑基斯甸艾歷臣及拉舒福特上﹑下半場各建一功，兩球淨勝對手晉級8強。



世界盃結束僅數天，英格蘭聯賽盃第四圈隨即上演，曼聯與般尼在奧脫福主場爭奪8強席位。世界盃過後，紅魔鬼大部分球員已經歸隊，其中有份出戰8強的般奴費南迪斯﹑拉舒福特﹑卡斯米路更正選披甲。

後防兩大將華拉尼與利辛度馬天尼斯剛戰畢決賽，當然未能及時歸隊，加上隊長哈利馬古尼抱恙，故此主帥坦赫格決定以連迪路夫與卡斯米路扼守中路，最後一關則由杜巴夫卡把守。

後防兩大將缺陣，加上馬古尼患病避戰，卡斯米路移後一格踢中堅。（Getty Images）

開賽早段，曼聯把握般尼後場一次誤傳，般奴隨即策動反擊傳給小將加拿祖，可惜起腳被對方門將撲出。上半場中段，同樣來自般奴的策動，長傳分邊予右路助攻的雲比沙卡，再第一時間傳中，門前的基斯甸艾歷臣輕鬆撞射破網，27分鐘先開紀錄。

艾歷臣接應雲比沙卡飛身助攻建功。（Getty Images）

般尼右翼文奴賓臣（Manuel Benson）不時在右路突破，更有埋門機會，幸好射中網側及被杜巴夫卡撲出。論威脅程度，曼聯防線自製險象令般尼更接近入波，杜巴夫卡一次出迎打手槌打空，皮球輾轉省中拉舒福特反彈向龍門方向，卡斯米路立即護駕救空門。

曼聯在下半場終於找到保險球，麥湯米尼逼甩對方腳下球，拉舒福特右路由後半場一口氣殺入般尼禁區，從兩名守衛中穿過，然後再起腳射遠柱破網，57分鐘獨力炮製奠勝球，結果曼聯以兩球淨勝般尼，取得聯賽盃8強席位。

拉舒福特從後半場殺入敵軍禁區建功，為曼聯取得奠勝入球。（路透社）

福仔有態 坦帥盛讚

拉舒福特在世界盃的勇態延續至曼聯，今仗狂奔近70碼建功，足證他的狀態。「福仔」有態，坦帥大讚，同時指出這個入球是拉舒福特努力得來的成果，「他（拉舒福特）花了不少氣力回防，才有機會出現這個精彩的入球，希望他的狀態可以繼續，並持續地有改善。」

曼聯「聖誕快車」的首戰將在下周二（27日）深夜主場鬥諾定咸森林。

拉舒福特延續勇態，回歸曼聯即有進賬。（路透社）

周三深夜聯賽盃第四圈賽果：

布力般流浪1：4諾定咸森林

查爾頓0：0白禮頓（互射12碼查爾頓4：3晉級）

曼聯2：0般尼

