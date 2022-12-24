英超｜馬天尼斯能否及時鬥森林成疑　坦赫格警告勿「玩創個心」

不經不覺，英超「年末快車」即將啟動，曼聯後防大將利辛度馬天尼斯「升呢」變成世界盃冠軍成員，連日在阿根廷瘋狂慶祝，主帥坦赫格不禁呼籲這名阿根廷中堅趕快收拾心情，準備新一輪的龍爭虎鬥。



阿根廷在卡塔爾世界盃封王，眾將依然沉醉於勝利當中，戴巴拿笑言3日合共只睡了5﹑6小時，可見慶祝活動一浪接一浪。

英超是五大聯賽中最快復常的聯賽，在拆禮物日（26日）正式回歸，展開緊密的「年末快車」，陣中5名英超兵即將要收拾心情，繼續戰鬥。

般奴與安東尼在完成世界盃後，隨即收拾心情歸隊。（Getty Images）

當曼聯主帥坦赫格被問及利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）能否披甲時，他坦言如今是言之尚早，「我現在未能回答這問題，他（馬天尼斯）依然在阿根廷慶祝中！」

世界盃是球員們夢寐以求的獎盃，難得捧盃當然要好好慶祝，這一點坦帥也理解，但這名曼聯主帥希望馬天尼斯，不要「玩創個心」，「贏得世界盃再帶回自己國家，當然是興奮莫名，這是球壇的最高殊榮，我絕對明白。但利辛度要接受的是，英超在27號就會回歸！」

英超｜利辛度馬天尼斯險投阿仙奴 坦赫格揭一個電話逆轉形勢

馬天尼斯奪得世界盃冠軍後，隨隊返回阿根廷慶祝。（Getty Images）

另一後防大將華拉尼亦有份參與決賽，更加踢了113分鐘，能否在下周二（27日）深夜對諾定咸森林時披甲，依然成疑。

此外，曼聯隊長哈利馬古尼抱恙，周中的聯賽盃已經缺席，坦赫格只好以卡斯米路串演中堅，夥拍連迪路夫扼守中路，而青訓產品班尼特（Rhys Bennett）亦在後備席。曼聯後場有隱憂，難怪坦赫格如此警告利辛度馬天尼斯，希望他屆時可以返回陣中。

華拉尼在決賽接近踢足，能否在下周中為曼聯披甲成疑。（Getty Images）

英超第17輪直播賽程。（01美術製圖）

更多英超相關報道：